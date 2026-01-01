Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Figuras varoniles y femeniles consolidan a México como potencia global de la lucha libre (Ilustración: Jovani Pérez)

La lucha libre mexicana atraviesa en 2025 uno de sus momentos más sólidos a nivel internacional. Tanto en la rama varonil como femenil, luchadores nacidos o formados en México destacan en empresas como WWE, AEW, CMLL y AAA, consolidando la influencia del estilo mexicano en los escenarios más importantes del mundo.

Rey Mysterio (WWE)

El histórico referente mexicano continúa activo en WWE con participaciones especiales. Su legado, respaldado por campeonatos mundiales y una carrera influyente, lo mantiene como una figura clave para la proyección latina dentro de la empresa.

Penta Zero Miedo (WWE)

El arribo de Penta a WWE fue uno de los movimientos más importantes del año. Tras una trayectoria internacional en AAA, AEW, Impact Wrestling y Lucha Underground, llegó con prestigio consolidado y rápida conexión con el público de WWE y tener varios combates espectaculares como WrestleMania.

Dragon Lee (WWE)

AJ Styles y Dragón Lee junto a Triple H, jefe operativo de WWE. (Cortesía WWE)

Campeón mundial en parejas junto a A.J. Styles, consolidación en NXT y SmackDown.

<b>Mr. Iguana (AAA / WWE)</b>

Mr Iguana logró debutar en el show principal de la WWE. (Captura de pantalla)

Mr. Iguana se convirtió en 2025 en uno de los personajes más llamativos y reconocibles de la lucha libre mexicana. Integrante de Los Vipers en Lucha Libre AAA, el luchador sinaloense destacó no solo por su desempeño en el ring, sino por su personaje único, acompañado de su inseparable iguana, que lo volvió altamente viral en redes sociales.

Durante el año, Mr. Iguana tuvo participación constante en funciones importantes de AAA, incluyendo eventos especiales y carteleras con proyección internacional. Su estilo combina lucha tradicional, recursos rudos y un fuerte componente de entretenimiento, lo que lo posicionó como uno de los personajes más explotables mediáticamente de la empresa.

En 2025, su principal logro fue consolidarse como uno de los actos más populares de AAA, atrayendo atención de nuevos públicos y reforzando la identidad de la lucha libre mexicana como un espectáculo diverso, creativo y con personajes icónicos que trascienden el resultado deportivo.

<b>Dominik Mysterio (WWE)</b>

Dominik Mysterio celebra con su nuevo megacampeonato AAA (Captura de Pantalla)

Dominik Mysterio se consolidó en 2025 como uno de los luchadores más visibles y polémicos de WWE. Aunque nació en Estados Unidos, es considerado representante mexicano por su herencia y formación luchística. Durante el año, se mantuvo como una pieza clave de The Judgment Day, participando en rivalidades constantes dentro de Raw y eventos premium.

En su palmarés reciente, Dominik es campeón Intercontinental de WWE, además de haber conquistado el MegaCampeonato de AAA, lo que lo posiciona como uno de los mexicanos con mayor proyección mediática dentro de la empresa. Su evolución como rudo y su presencia constante en historias principales lo mantuvieron como uno de los nombres más hablados del roster.

Místico (CMLL)

Todo ensangrentado tras el duro combate, Místico se levantó con el titulo mundial semicompleto del CMLL. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El estandarte del CMLL vivió un año histórico. En 2025 se colocó dentro del top 10 del ranking PWI 500, el mejor puesto para un mexicano, y ganó el CMLL International Grand Prix, reafirmando su estatus internacional.

Hijo del Vikingo (AAA)

Triple H junto al Hijo del Vikingo tras la adquisión de AAA a WWE.

La principal figura de AAA mantuvo su proyección global en 2025. Su estilo aéreo extremo y participaciones internacionales lo sostienen como uno de los luchadores más espectaculares del mundo.

<b>Bandido (AEW / ROH)</b>

Bandido venció a Takeshita en una lucha estelar mientras sus compañeros mexicanos fueron superados en sus respectivos combates. (Captura de pantalla)

Bandido se mantuvo en 2025 como uno de los luchadores mexicanos con mayor prestigio técnico a nivel internacional. Tras su regreso a los encordados luego de un periodo de inactividad, el originario de Torreón volvió a competir en AEW y Ring of Honor, destacando por su estilo aéreo, potencia física y capacidad técnica.

En su trayectoria reciente, Bandido es campeón mundial de Ring of Honor, logro que lo colocó como uno de los pocos mexicanos en obtener un título mundial en una empresa estadounidense de primer nivel. Durante 2025, su presencia en funciones importantes y su rol como referente técnico reafirmaron su estatus como uno de los luchadores mexicanos más respetados del circuito internacional.

<b>Luchadoras mexicanas destacadas en 2025</b>

Zeuxis (CMLL)

Zeuxis regresa al encordado tras superar una lesión, lo que convierte su participación en un momento muy especial. (Cortesía CMLL)

Zeuxis se mantuvo como una de las rudas más dominantes del CMLL. En 2025 sostuvo campeonatos femeniles y protagonizó rivalidades clave dentro de la división.

Lady Flammer (AAA)

Hija de la Gatubela (izquierda) y Lady Flammer (derecha), fueron parte de la lista. (Especial)

Figura central de la división femenil de AAA, Lady Flammer destacó en 2025 con campeonatos y luchas estelares, además de proyección fuera de México.

Persephone (CMLL)

(Foto: Óscar Reyes)

Persephone fue una de las grandes protagonistas del año. En 2025 conquistó el Grand Prix Femenil del CMLL, consolidándose como una de las luchadoras más dominantes de la empresa. Su estilo basado en fuerza, castigos contundentes y control del ring la colocó como una amenaza constante dentro de la división femenil y una figura clave en el crecimiento del protagonismo femenino.