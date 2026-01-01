México Deportes

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada

Rayados, Chivas, Atlas y Leones Negros se enfrentarán en este cuadrangular previo al comienzo de sus respectivas competencias

Los equipos comienzan a apuntalar
Los equipos comienzan a apuntalar sus plantillas para el siguiente torneo. (Cuartoscuro)

Previo al arranque del Clausura 2026, este fin de semana se disputará la Copa del Pacífico, programada para el sábado 4 y domingo 5 de enero en el Estadio Jalisco. Este certamen servirá como preparación para los clubes participantes rumbo al nuevo torneo de la Liga MX.

En este cuadrangular de pretemporada estarán presentes Chivas, Rayados, Atlas y Leones Negros, que aprovecharán la competencia para ajustar sus sistemas de juego, observar a sus refuerzos y dar ritmo futbolístico a sus plantillas antes del debut en el próximo torneo.

Calendario completo y dónde ver los juegos de la Copa Pacífica

ESPN transmitirá todos los juegos
ESPN transmitirá todos los juegos del torneo de pretemporada. (Facebook Liga Expansion MX)

La transmisión de los partidos será a través de los distintos canales de ESPN 2 y ESPN 3, así como la suscripción premium de Disney+.

Sábado 3 de enero (Semifinales)

  • Monterrey vs Leones Negros – 18:00 horas (CT)
  • Atlas vs Chivas (Clásico Tapatío) – 20:45 horas (CT)
  • Apertura de estadio: 15:30 horas (CT)

Domingo 4 de enero (Tercer lugar y final)

  • Partido por el tercer lugar – 16:00 horas (CT)
  • Gran Final – 18:30 horas (CT)
  • Apertura de estadio: 13:30 horas (CT)

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México.

Precios de los boletos

La entrada incluye todos los
La entrada incluye todos los juegos dle cuadrangular (Instagram: Leones Negros)

Las entradas para la Copa Pacífica 2026 se venden exclusivamente a través de la plataforma Boletomóvil e incluyen el acceso a todos los juegos del cuadrangular.

Esta es la lista de precios por cada una de las localidades:

  • C Sur: $300
  • C Norte: $300
  • B Poniente: $300
  • B Oriente: $300
  • Preferente Poniente: $400
  • Preferente Oriente: $600
  • Dorada: $800
  • Palcos VIP: $1,000

Además, los que hayan adquirido su boleto podrán disfrutar de las finales infantiles de la Copa Jalisco, las cuales son las siguientes:

  • Rama Femenil: Tlajomulco vs El Salto (13:30 horas).
  • Rama Varonil: Amatitán vs Zapopan (14:30 horas).

Así que si vives en Jalisco y deseas asistir a este torneo, ya conoces todos los detalles para gozar de este cuadrangular.

