México Deportes

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El catcher viene de tener una de sus mejores temporadas en la gran carpa al haber sido subcampeón tras caer en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles

Guardar
El catcher viene de tener una de sus mejores temporadas en la gran carpa al haber sido subcampeón tras caer en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. (X: @mexicobeis)

La Selección Mexicana de Béisbol anunció el 31 de diciembre que Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays, integrará el roster de México para el Clásico Mundial 2026, el cual se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

“El campeón de la Liga Americana está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana”, publicó la cuenta oficial del representativo nacional en X.

Alejandro llega en una gran forma tras una destacada temporada en MLB, donde junto con su equipo alcanzó la Serie Mundial, en la cual perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles.

Orígenes y ascenso de Alejandro Kirk

Fue visto por un cazatalentos
Fue visto por un cazatalentos de los Blue Jays durante un Showcase en 2016. (John E. Sokolowski-Imagn Images)

Esta será la primera participación de Alejandro Kirk en un Clásico Mundial de Béisbol. El tijuanense, formado en los Toros de Tijuana, dominó la Clase AA de la Academia LMB 2016 con Toros-Saraperos consiguiendo la Triple Corona de bateo (.415 AVG, 10 HR, 55 RBI), siendo líder en hits (90), carreras anotadas (58) y slugging (.673), además de tercero en robos (22).

En aquel año, el equipo fronterizo realizó un showcase para que los scouts de Grandes Ligas observarán a sus jóvenes prospectos y ahí fue cuando Kirk llamó la atención de Aaron Acosta, ex lanzador mexicano que fungía como cazatalentos de los Blue Jays.

Después de observar su rendimiento, decidió firmar al joven tijuanense por un contrato de 30 mil dólares: “Siempre ha sido un prospecto muy interesante. Yo lo conocí cuando tenía 17 años, medía 1.73 metros de estatura y pesaba 120 kilos. Pese a ello, tenía una gran habilidad para robar bases. A pesar de su tamaño, tenía mucha destreza”, comentó Acosta para la página oficial de la MLB.

Su debut en MLB

El 11 de septiembre de
El 11 de septiembre de 2020 debutó ante los New York Mets. (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

En 2020, Alejandro Kirk fue invitado al Spring Training del primer equipo de Toronto Blue Jays, donde se ganó la confianza del manager puertorriqueño Charlie Montoyo.

El 1 de septiembre se incorporó al taxi squad y fue hasta el día 11 cuando debutó en grandes ligas al salir como titular, en contra de los Mets de Nueva York.

Desde ese momento, emergió como una estrella de la Gran Carpa y ha sido convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas de la MLB, en 2022 y 2025.

Su punto más alto llegó en esta campaña al registrar 15 cuadrangulares y 76 carreras producidas, su cifra más alta en ambos rubros desde su arribo a las Ligas Mayores.

Además, su producción ofensiva fue clave para que los Azulejos de Toronto llegaran hasta la Serie Mundial, ya que aportó con un total de cinco vuelacercas y bateó para un porcentaje de .254.

Sin duda, la llegada de este jugador le agrega experiencia a un lineup que ya cuenta con la participación confirmada de Jarren Duran y Randy Arozarena.

Calendario México Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección busca mejorar el
La selección busca mejorar el tercer puesto conseguido en 2023. (Reuters)

La selección mexicana competirá en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con sede en Houston, Texas. La fase de grupos se disputará del 6 al 11 de marzo, donde la novena tricolor compartirá sector con: Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.​

Este es el calendario de juegos de la selección mexicana:

  • Viernes 6 de marzo, 12:00 horas (tiempo del Centro de México): México vs. Gran Bretaña
  • Domingo 8 de marzo, 12:00 horas: México vs. Brasil
  • Lunes 9 de marzo, 19:00 horas: México vs. Estados Unidos
  • Miércoles 11 de marzo, 18:00 horas: México vs. Italia​

La escuadra mexicana busca replicar lo hecho hace tres años cuando vencieron a la selección estadounidense y avanzaron hasta las semifinales, donde terminaron perdiendo ante Japón.

Temas Relacionados

Alejandro KirkToronto Blue JaysBéisbolSelección mexicana de béisbolClásico Mundial de Béisbol 2026mexico-deportes

Más Noticias

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

El mercado de fichajes del torneo reflejó un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por operaciones dentro del futbol mexicano

La Liga MX registra una

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

El cuerpo técnico supervisó a los futbolistas que decidieron adelantar su preparación física

Gignac se presenta a entrenamiento

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

El atacante no completó la sesión realizada en El Barrial y su evolución será evaluada en las próximas horas

Anthony Martial no terminó el

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

La planificación del próximo año incluye competencias internacionales clave dentro de su proceso rumbo al siguiente ciclo olímpico

Osmar Olvera va por la

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte deja más

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

“Gasto medio millón de pesos”:

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

Guillermo del Toro ya tiene su propio “hongo zombi” descubierto en México

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

DEPORTES

La Liga MX registra una

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia