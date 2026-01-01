Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El catcher viene de tener una de sus mejores temporadas en la gran carpa al haber sido subcampeón tras caer en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. (X: @mexicobeis)

La Selección Mexicana de Béisbol anunció el 31 de diciembre que Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays, integrará el roster de México para el Clásico Mundial 2026, el cual se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

“El campeón de la Liga Americana está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana”, publicó la cuenta oficial del representativo nacional en X.

Alejandro llega en una gran forma tras una destacada temporada en MLB, donde junto con su equipo alcanzó la Serie Mundial, en la cual perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles.

Orígenes y ascenso de Alejandro Kirk

Fue visto por un cazatalentos de los Blue Jays durante un Showcase en 2016. (John E. Sokolowski-Imagn Images)

Esta será la primera participación de Alejandro Kirk en un Clásico Mundial de Béisbol. El tijuanense, formado en los Toros de Tijuana, dominó la Clase AA de la Academia LMB 2016 con Toros-Saraperos consiguiendo la Triple Corona de bateo (.415 AVG, 10 HR, 55 RBI), siendo líder en hits (90), carreras anotadas (58) y slugging (.673), además de tercero en robos (22).

En aquel año, el equipo fronterizo realizó un showcase para que los scouts de Grandes Ligas observarán a sus jóvenes prospectos y ahí fue cuando Kirk llamó la atención de Aaron Acosta, ex lanzador mexicano que fungía como cazatalentos de los Blue Jays.

Después de observar su rendimiento, decidió firmar al joven tijuanense por un contrato de 30 mil dólares: “Siempre ha sido un prospecto muy interesante. Yo lo conocí cuando tenía 17 años, medía 1.73 metros de estatura y pesaba 120 kilos. Pese a ello, tenía una gran habilidad para robar bases. A pesar de su tamaño, tenía mucha destreza”, comentó Acosta para la página oficial de la MLB.

Su debut en MLB

El 11 de septiembre de 2020 debutó ante los New York Mets. (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

En 2020, Alejandro Kirk fue invitado al Spring Training del primer equipo de Toronto Blue Jays, donde se ganó la confianza del manager puertorriqueño Charlie Montoyo.

El 1 de septiembre se incorporó al taxi squad y fue hasta el día 11 cuando debutó en grandes ligas al salir como titular, en contra de los Mets de Nueva York.

Desde ese momento, emergió como una estrella de la Gran Carpa y ha sido convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas de la MLB, en 2022 y 2025.

Su punto más alto llegó en esta campaña al registrar 15 cuadrangulares y 76 carreras producidas, su cifra más alta en ambos rubros desde su arribo a las Ligas Mayores.

Además, su producción ofensiva fue clave para que los Azulejos de Toronto llegaran hasta la Serie Mundial, ya que aportó con un total de cinco vuelacercas y bateó para un porcentaje de .254.

Sin duda, la llegada de este jugador le agrega experiencia a un lineup que ya cuenta con la participación confirmada de Jarren Duran y Randy Arozarena.

Calendario México Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección busca mejorar el tercer puesto conseguido en 2023. (Reuters)

La selección mexicana competirá en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con sede en Houston, Texas. La fase de grupos se disputará del 6 al 11 de marzo, donde la novena tricolor compartirá sector con: Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.​

Este es el calendario de juegos de la selección mexicana:

Viernes 6 de marzo, 12:00 horas (tiempo del Centro de México): México vs. Gran Bretaña

Domingo 8 de marzo, 12:00 horas: México vs. Brasil

Lunes 9 de marzo, 19:00 horas: México vs. Estados Unidos

Miércoles 11 de marzo, 18:00 horas: México vs. Italia​

La escuadra mexicana busca replicar lo hecho hace tres años cuando vencieron a la selección estadounidense y avanzaron hasta las semifinales, donde terminaron perdiendo ante Japón.