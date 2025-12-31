México Deportes

Sin Salida abrirá el 2026 del CMLL con máscaras y cabelleras en juego

La Arena México será escenario de una lucha de apuestas clave para definir nuevas figuras

Una jaula, dieciséis luchadores y
Una jaula, dieciséis luchadores y un solo sobreviviente marcarán el rumbo del año. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para abrir el 2026 con uno de los eventos más representativos de su historia reciente. La empresa mexicana arrancará el año con una función especial que pondrá a prueba el carácter, la resistencia y el futuro de dieciséis luchadores, quienes se enfrentarán en una lucha de apuestas en jaula, donde estarán en juego máscaras y cabelleras.

El tradicional evento Sin Salida, convertido ya en una costumbre de inicio de año para la llamada Seria y Estable, volverá a celebrarse como una auténtica prueba de fuego. A diferencia de otros carteles encabezados por figuras consolidadas, esta edición estará protagonizada exclusivamente por talentos que buscan consolidarse y dar el salto definitivo dentro de la empresa. Para muchos de ellos, la noche no solo representará una oportunidad de protagonismo, sino también el riesgo máximo de perder su identidad luchística o su melena.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
La estructura del combate promete tensión constante. Dieciséis participantes compartirán la jaula con un solo objetivo: evitar ser el último en pie. En la lista aparecen nombres que han construido rivalidades, mostrado evolución constante y generado expectativas entre la afición. Los involucrados son Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
La combinación de estilos técnicos, rudos experimentados y jóvenes con hambre de reconocimiento convierte a esta lucha en una de las más impredecibles del calendario. La presión psicológica será un factor clave, ya que cualquier error puede derivar en la pérdida definitiva de una máscara o cabellera, elementos sagrados dentro de la tradición luchística mexicana.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
Este primer gran evento del CMLL en 2026 se llevará a cabo el viernes 2 de enero en la Arena México, recinto conocido como la Catedral de la Lucha Libre. Como es habitual en los Viernes Espectaculares, la función dará inicio a las 20:30 horas, con una cartelera diseñada para marcar el rumbo del año.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
Para los aficionados que no puedan asistir de manera presencial, el evento contará con transmisión en vivo a través del canal VideosOficialesCMLL en YouTube. El acceso requerirá contar con la suscripción Fan Leyenda, cuyo costo mensual es de 700 pesos, siendo esta la única opción oficial para seguir las acciones en tiempo real fuera del inmueble.

Con Sin Salida, el CMLL apuesta por renovar su escena estelar y comenzar el año colocando a sus nuevos protagonistas bajo la máxima presión posible.

