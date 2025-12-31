México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026

(Ilustración: Jovani Pérez)

El 2026 se perfila como uno de los años más importantes para el deporte mundial y, al mismo tiempo, como un periodo clave para México y sus atletas, quienes tendrán presencia directa en varios de los eventos más relevantes del calendario internacional. Entre competencias globales, torneos históricos y sedes en territorio nacional, el deporte mexicano estará bajo los reflectores.

El evento central será la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. El país albergará partidos en el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, y la Selección Mexicana, encabezada por futbolistas como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Hirving “Chucky” Lozano, Julián Quiñones y Guillermo Ochoa, buscará aprovechar la localía en una Copa del Mundo histórica, la primera con 48 selecciones. El Azteca, además, se convertirá en el primer estadio en recibir tres Mundiales.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EE. UU. - 5 de diciembre de 2025 Vista general del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo Pool vía REUTERS/Mandel Ngan

En el béisbol, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será otra cita imperdible. México llegará como una de las selecciones a seguir, con peloteros de Grandes Ligas como Randy Arozarena, José Urquidy, Isaac Paredes y Luis Urías, quienes podrían integrar el roster nacional. A esto se sumará la realización de partidos de temporada regular de la MLB en la Ciudad de México, donde jugadores mexicanos activos en las Mayores podrían tener presencia ante la afición local.

Oct 31, 2021; Atlanta, Georgia, USA; Houston Astros starting pitcher Jose Urquidy (65) throws against the Atlanta Braves during the fourth inning of game five of the 2021 World Series at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 también contarán con participación mexicana. Atletas como Donovan Carrillo en patinaje artístico, además de representantes nacionales en esquí alpino y esquí de fondo, buscarán destacar en una justa donde México ha incrementado su presencia en los últimos ciclos olímpicos.

Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

El futbol americano vivirá uno de sus momentos cumbre con el Super Bowl LX, el evento deportivo más visto del mundo. Aunque la presencia de jugadores mexicanos en la NFL es limitada, nombres como Isaac Alarcón, liniero ofensivo que ha formado parte de rosters activos y de prácticas, podrían seguir abriendo camino para México en la liga.

Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super Bowl LX (60) logo at the Super Bowl LIX host committee handoff press conference. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

El automovilismo será otro de los grandes atractivos del año con la temporada 2026 de la Fórmula 1, que incluirá el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La atención estará puesta en Sergio “Checo” Pérez, quien buscará mantenerse como uno de los pilotos mexicanos más exitosos en la historia de la categoría, además de la presencia nacional en categorías de soporte con la escudería Cadillac.

Los monoplazas de 2026 utilizarán combustible sostenible y una mayor participación del sistema eléctrico. (Jovani Pérez / Infobae México)

La lucha libre profesional tendrá una agenda cargada con eventos como Royal Rumble y WrestleMania 42. Luchadores mexicanos como Rey Mysterio, Santos Escobar, Dragon Lee, Penta Zero Miedo y Rey Fénix podrían tener participación en los escenarios más importantes de la WWE y otras empresas internacionales, manteniendo el protagonismo de la lucha mexicana a nivel global.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Penta (Green) vs Finn Balor (Black) vs Dominik Mysterio (White) vs Bron Breakker (White/Blue) during WrestleMania 41 Sunday at Allegiant Stadium on April 20, 2025 in Las Vegas, Nevada.

A este calendario se suman los Playoffs de la NBA, los torneos Grand Slam de tenis, el Tour de Francia, el Giro de Italia, el Rally Dakar y la Fórmula E, eventos donde México tendrá representación directa o impacto mediático.

Con atletas consolidados, nuevas generaciones y competencias históricas, 2026 será un año determinante para el deporte mexicano, tanto por la magnitud de los eventos como por la oportunidad de que sus protagonistas brillen en el escenario internacional