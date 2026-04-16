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CMLL y MLW presentan cartelera oficial para su función especial del 1 de mayo en la Arena México

La cartelera ya fue revelada y contará con campeonatos en juego y talento de ambas empresas

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La función reunirá a figuras de ambas promociones en una noche llena de intensidad. (Ilustración: Jesús Aviles)
La función reunirá a figuras de ambas promociones en una noche llena de intensidad. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) había confirmado una función especial en colaboración con Major League Wrestling (MLW), la cual se llevó a cabo el 1 de mayo en la histórica Arena México.

Por segundo año consecutivo, ambas empresas habían reunido a sus talentos más destacados en un cartel que generó altas expectativas entre los aficionados a la lucha libre.

La contienda principal de la velada había estado encabezada por Averno y Euforia, quienes representaron al CMLL para disputar los Campeonatos Mundiales en Pareja de MLW ante Bishop Dyer y Donovan Dijak. El enfrentamiento había sido uno de los más esperados de la noche, al poner frente a frente a dos duplas de gran poder y experiencia.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En otro de los combates destacados, Neón, conocido como “el asteroide del ring”, había protagonizado un duelo individual frente a Diego Hill, quien hizo su debut en la llamada México Catedral. Este combate había despertado interés por el contraste de estilos y por la presentación de nuevas figuras ante el público capitalino.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La división femenil también había tenido un papel relevante durante la función. Garra Negra había enfrentado uno de los mayores retos de su carrera al disputar el Campeonato Mundial Femenil de MLW frente a Shotzi, en una lucha que representó una oportunidad clave para consolidarse en el plano internacional.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Por su parte, Olympia había protagonizado otro combate individual al medirse ante Lady Frost, sumando así un enfrentamiento más al cartel femenil de la noche.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En la división varonil, Templario también había buscado conquistar un campeonato de MLW al enfrentarse a Kushida por el título mundial de peso medio, en un duelo que había generado expectativa por el nivel técnico de ambos competidores.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Asimismo, Soberano Jr., apodado “el novio de México”, había hecho equipo con Ángel de Oro para medirse a Austin Aries y Trevor Lee, quienes buscaron imponerse como visitantes en territorio mexicano.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La función había iniciado con un combate entre Los Calavera Jr. I y II frente a Ikuro Kwon y Okumura, marcando el arranque de una cartelera variada.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

El evento se había desarrollado en un horario especial, comenzando a las 17:00 horas, lo que permitió una amplia asistencia de aficionados en la Arena México.

En la edición del CMLL Informa de este miércoles 16 de abril, se dio a conocer los enfrentamientos de la función del próximo 1 de mayo en la Arena México

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