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Muere Miguel Canto a los 78 años de edad, leyenda del boxeo mexicano y campeón del CMB

Nacido en Mérida, la capital de Yucatán, Canto Solís se convirtió en motivo de orgullo para su estado natal y para el país

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Miguel Canto destacó por su técnica y precisión (Especial)
Miguel Canto destacó por su técnica y precisión (Especial)

El boxeo mexicano está de luto. El día de hoy se confirmó la muerte de Miguel Ángel Canto Solís a los 78 años de edad.

La trayectoria de Canto se distinguió por un dominio técnico poco frecuente en su época. Su estilo, caracterizado por movimientos precisos y una defensa impecable, le permitió posicionarse como uno de los mejores representantes de México en el cuadrilátero.

Quienes lo vieron pelear destacaron su capacidad para imponerse ante rivales de gran nivel sin recurrir a la fuerza bruta, sino privilegiando la inteligencia táctica y el control de la distancia.

Nacido en Mérida, la capital de Yucatán, Canto Solís se convirtió en motivo de orgullo para su estado natal y para el país. A lo largo de su carrera, logró consolidarse dentro de la élite del boxeo mundial, ganándose el respeto de críticos y aficionados con cada presentación.

Cabe señalar que el pasado 30 de enero, la leyenda mexicana celebró su cumpleaños número 78 en compañía de su esposa y amigos.

El pasado 30 de enero, la leyenda mexicana celebró su cumpleaños número 78 en compañía de su esposa y amigos (X@ecamarena1)
El pasado 30 de enero, la leyenda mexicana celebró su cumpleaños número 78 en compañía de su esposa y amigos (X@ecamarena1)

El Maestro y su reinado

La noche del 18 de marzo de 1979 marcó el final de una era para el boxeo mundial en la categoría mosca. Ese día, el coreano Chan Hee Park arrebató el cinturón al legendario campeón también conocido como el “Pequeño Maestro”, quien se distinguía por su estatura de 1,54 metros y su estilo técnico.

El púgil yucateco, que había alcanzado el título tras vencer por decisión al japonés Shoji Oguma en Sendai el 8 de enero de 1975, había defendido el cinturón con éxito en 14 ocasiones consecutivas. Este récord lo posicionó entre los nombres más reconocidos de la división y le permitió forjar una reputación de invencibilidad a lo largo de cuatro años.

Durante su reinado, el “Pequeño Maestro” consolidó su lugar entre los mejores pesos mosca de la historia (Wikipedia)
Durante su reinado, el “Pequeño Maestro” consolidó su lugar entre los mejores pesos mosca de la historia (Wikipedia)

La revancha llegó el 9 de octubre de 1979, cuando Park aceptó volver a enfrentarse al ex campeón. Aquella pelea terminó en empate, sin que el título cambiara de manos ni se modificara el legado de ambos en el cuadrilátero.

Durante su reinado, el “Pequeño Maestro” consolidó su lugar entre los mejores pesos mosca de la historia. Su dominio prolongado y la cantidad de defensas exitosas del título fueron el sello distintivo de una carrera marcada por la constancia y la disciplina.

El 8 de enero de 1975, tras derrotar a Oguma, el boxeador se consagró campeón mundial de los moscas bajo el sello del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mantuvo el cinturón hasta la derrota frente a Park, en un ciclo que abarcó más de cuatro años de supremacía en la división.

CMB lamenta el fallecimiento de Miguel Canto

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, lamentó la muerte de Miguel Canto, figura central del boxeo mexicano y campeón mosca del organismo verde y oro. En redes sociales, Sulaimán destacó:

“Con profunda tristeza me entero que falleció el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria”, escribió Sulaimán.

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