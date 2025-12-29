Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons: cuándo y dónde ver en México

Matthew Stafford busca seguir mejorando sus números para aspirar al MVP. (Infobae México: Jovani Pérez)

Los Carneros de Los Ángeles cierran la penúltima jornada de la temporada regular de la NFL ante los Halcones de Atlanta este lunes por la noche a las 19:15 (tiempo del centro de México) desde el Mercedes-Benz Stadium.

Aunque Atlanta ya está eliminado, Los Ángeles busca escalar posiciones en la Conferencia Nacional para mejorar su siembra en playoffs.

El éxito detrás de una buena temporada

A pesar de la gran temporada, las últimas semanas han sido caóticas para el conjunto angelino. (Steven Bisig-Imagn Images)

Con la victoria de San Francisco en lunes por la noche, los Carneros quedaron fuera de cualquier posibilidad de pelear por el campeonato divisional y aspirar al sembrado #1 de la Conferencia Nacional. Sin embargo, buscan conseguir un par de victorias para mejorar su posición dentro de los standings.

La clave del éxito de los Rams esta temporada recae en su mariscal de campo Matthew Stafford, quien está registrando números de élite y liderando una ofensiva explosiva con 4.179 yardas aéreas, 40 touchdowns y sólo 5 intercepciones para un porcentaje de pase del 112.1.

Las armas ofensivas de Stafford, como Davante Adams y Puka Nacua, han sido fundamentales para la solidez del ataque.

En estos momentos, los Carneros rankean segundo en yardas por pase y en yardas totales, gracias a una ofensiva bien equilibrada que complementa el juego aéreo con un ataque terrestre élite liderado por Kyren Williams y Blake Corum.

Temporada para el olvido en Atlanta

Los Halcones buscan retomar el rumbo con dos victorias consecutivas. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Tras una destacada temporada en 2024, en la que estuvieron a solo dos juegos de llegar a la postemporada, los Halcones de Atlanta no han logrado mantener ese nivel en la presente campaña, acumulando apenas seis victorias.

Las constantes lesiones han complicado aún más su desempeño, especialmente con la ausencia prolongada de Michael Penix, quien ha estado varias semanas fuera debido a una rotura parcial del ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

Sin embargo, el nivel del equipo ha repuntado en las últimas semanas con dos victorias consecutivas ante Tampa Bay Buccaneers y Arizona Cardinals, por lo que buscarán cerrar con dignidad su temporada.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El juego podrá verse a través de las pantallas de ESPN. (Kirby Lee-Imagn Images)

Este encuentro podrá sintonizarse a través de las pantallas de ESPN y el plan premium de Disney+ en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México)