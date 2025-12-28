México Deportes

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

El conjunto rojiblanco cerrará el año con un encuentro frente a una de las sedes más futboleras de todo México

El rebaño quiere seguir en forma para enfrentar un nuevo torneo en el 2026. (Imagen cuenta de X @Chivas.)

Luego de quedar eliminados de la Liguilla del torneo Apertura 2025, el conjunto de Chivas se encuentra reestructurando al equipo en búsqueda de una nueva estrella. Entre los trabajos de preparación de cara al Clausura 2026, el Rebaño Sagrado anunció un partido contra el conjunto de Irapuato donde buscarán finalizar este año deportivo de la mejor manera.

Asegurando la continuidad del técnico Gabriel Milito, los de Verde Valle buscan llegar al próximo campeonato con la mejor forma posible, por lo que decidieron buscar varios rivales con los cuales mantener e incrementar el ritmo previo a la fecha 1 de la Liga MX.

El partido genera interés tanto entre la afición local como entre los seguidores rojiblancos, ya que será una oportunidad para observar los primeros movimientos de plantilla y el rendimiento de ambos equipos.

Chivas, bajo la dirección del estratega argentino, llega tras realizar una pretemporada intensa en Isla de Navidad, Colima. Por su parte, Irapuato afronta este encuentro después de disputar la final de la Liga de Expansión MX, tras una destacada participación en su campaña de debut.

Los rojiblancos quieren regresar a la senda del triunfo luego de quedar eliminados en la pasada liguilla frente a Cruz Azul. (X / Chivas)

El rebaño llega a fin de año con nuevas caras

El club tapatío renueva su plantel con la incorporación de tres futbolistas: Brian Gutiérrez, mediocampista de 22 años, suma 10 goles y cuatro asistencias en 32 partidos con The Fire en la MLS, cifra que lo posicionó como el tercer máximo anotador de ese campeonato; Ángel Sepúlveda se une para su segunda etapa en el equipo tras su paso por Cruz Azul, con quienes fue parte de la conquista de la última Concachampions del club cementero; y Ricardo Marín regresa al club tras su periodo a préstamo en Puebla.

Entre las bajas más destacadas figuran Javier ‘Chicharito’ Hernández, Isaac Brizuela y Cade Cowell, los primeros dos aún no han anunciado a qué equipo llegarán, sin embargo, el méxico-estadounidense regresó a la MLS para jugar con el New York Red Bull.

El méxico-americano tendrá una segunda etapa tras no conseguir el título con el Guadalajara. (IG Cade Cowell)

A qué hora y dónde ver el partido

Irapuato y Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentarán en un partido amistoso de pretemporada este 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, México.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas (centro de México) y podrá verse a través de ESPN o por streaming en Disney+. Este duelo será el primer compromiso de preparación para uno de los clubes con mayor perfil del fútbol mexicano, en la antesala del Clausura 2026.

Por su parte, el debut oficial de Chivas en el Clausura 2026 está programado para el sábado 10 de enero, enfrentando a Pachuca, dirigido por Esteban Solari, también a las 17:00 horas. Para esta edición, el equipo podrá disputar la Jornada 1 en las fechas y horarios establecidos, retomando su participación desde el inicio del torneo.

