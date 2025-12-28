Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”

El tapatío volverá a las pistas este 2026 acercándose cada vez más a su posible retiro. (Jesús Avilés / Infobae México)

Sergio Checo Pérez se encuentra a pocas semanas de su regreso a la Fórmula 1 tras un año fuera de los monoplazas tras su salida de Red Bull Racing en 2024. Sin embargo, aunque muchos pensaban que era el fin de su carrera, su relación con Cadillac lo llevó a retomar un lugar que, para muchos, le era merecido.

Los fanáticos del tapatío ya se encuentran ansiosos por ver el retorno del mejor coequipero que ha tenido RB, pero esta vez liderando el equipo de la marca de lujo y acompañado con Valtteri Bottas, otro experimentado piloto.

Los pilotos Checo Pérez y Valtteri Bottas buscarán llevar a Cadillac a los primeros puestos de escuderías de la F1.

¿Se acerca el final de Pérez en la F1?

Tras el anuncio de que estaría de vuelta, Checo confirmó que su proyecto con Cadillac representará el último capítulo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo. El piloto mexicano, que prepara su retorno para la temporada 2026, definió esta nueva etapa como el desafío más importante de su trayectoria y su apuesta final en la F1.

En entrevista con Autorace, Pérez destacó que su vínculo con Cadillac marcará el cierre de su ciclo en la Fórmula 1 y lo señaló como su mayor reto profesional. “Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso”, expresó el tapatío, añadiendo que aunque reconoce su paso por Red Bull, este nuevo capítulo le permitirá influir directamente en el desarrollo y futuro de la escudería.

El mexicano se ha convertido en la principal imagen de Cadillac a nivel internacional. (X/Cadillac)

El arribo a Cadillac implica para Pérez una dinámica distinta respecto a etapas anteriores. El piloto explicó a Autorace que ahora participa activamente en decisiones clave: “Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas”.

Su participación en el núcleo del equipo, junto a ingenieros y técnicos, es considerada como un factor motivador, al poder incidir en el rumbo del proyecto desde sus primeros pasos.

Una nueva etapa para el mexicano

De cara a la temporada 2026, que marcará el debut de Cadillac en la Fórmula 1 y significará un nuevo inicio para el piloto tras su salida de Red Bull, la hoja de ruta apunta al crecimiento y la rápida adaptación. Pérez compartirá equipo con Valtteri Bottas y, al analizar el panorama inmediato, subrayó que el auténtico objetivo no pasa por el punto de partida, sino por la agilidad para evolucionar.

Pese a las críticas que recibió en 2024, la escudería de Cadillac decidió apostar por su experiencia para llevar a esta nueva marca a la élite del automovilismo. (Jovani Pérez)

El mexicano afirmó: “Para mí es un poco irrelevante dónde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente”.

La visión de Pérez con Cadillac va más allá de los resultados inmediatos; su propósito es sentar bases firmes desde el arranque para convertir a la escudería en un actor competitivo dentro del paddock. Confiando en la combinación de experiencia, influencia y trabajo en equipo, el piloto cree en el potencial disruptivo del proyecto dentro de la élite del automovilismo.

Al afrontar este último desafío profesional, Checo Pérez busca dejar una huella en la Fórmula 1 y proyectar a Cadillac hacia metas que, según sus palabras, aspiran a transformar la presencia del equipo desde su estreno.