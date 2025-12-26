Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Entre luces, máscaras y Navidad: la Arena México prepara una función para cerrar el año a lo grande (Ilustración: Jovani Pérez)

La lucha libre mexicana cerrará el año con una función especial cargada de simbolismo, tradición y choques de alto nivel, en una noche navideña que promete reunir a distintas generaciones del pancracio nacional. La Arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) será el escenario donde talento emergente, figuras consolidadas y referentes históricos compartirán el ring en una velada pensada para el disfrute del público en estas fechas decembrinas.

El combate principal estará protagonizado por Atlantis Jr. y Xelhua, quienes llegan con el impulso de haber conquistado recientemente el Torneo La Gran Alternativa.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

En esta ocasión, los jóvenes gladiadores no estarán solos, ya que unirán fuerzas con Místico para enfrentar a un trío rudo conformado por Ángel de Oro, Hechicero y Yutani. El duelo anticipa una confrontación marcada por estilos contrastantes, con vuelos espectaculares, fortaleza física y estrategia en cada caída.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha semifinal también destaca por su intensidad, al juntar a dos exponentes del dinamismo aéreo como Máscara Dorada y Titán frente a Soberano Jr. y Niebla Roja. La combinación de velocidad y precisión técnica se medirá ante una dupla que apuesta por la rudeza y el castigo constante para inclinar la balanza a su favor.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Otro de los encuentros que ha generado expectativa es el que reunirá a Atlantis y Blue Panther, quienes aportarán su vasta experiencia al equipo que completará Star Jr. Del otro lado estarán Volador Jr., Magnus y Vegas Depredador, tres luchadores reconocidos por su agresividad y su capacidad para modificar el ritmo del combate en cualquier momento.

La cartelera incluye enfrentamientos variados que buscan cerrar el año a lo grande.

La herencia familiar también tendrá un espacio importante cuando El Hijo del Villano III y Villano III Jr. salgan al encordado para enfrentar a Futuro y Max Star, en un duelo que contrapone historia, tradición y nuevas corrientes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La rama femenil dirá presente con el choque entre India Sioux y La Jarochita frente a Zeuxis y Sanely, mientras que la función arrancará con un combate de tercias protagonizado por Angelito, Pequeño Magia y Kaligua ante Mercurio, Minos I y Minos II, marcando el inicio de una noche que busca cerrar el año con emociones al límite.