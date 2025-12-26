México Deportes

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate

La apuesta del club mexicano implica reconfigurar objetivos y aspiraciones para la próxima temporada

Miguel Borja vivirá su primera
Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

El delantero colombiano, Miguel Borja, dejará al River Plate de Argentina para incorporarse a las filas de Cruz Azul de cara a la próxima temporada con el objetivo de convertirse en el referente del ataque tras la baja de Ángel Sepúlveda.

Aunque el fichaje todavía no se hace oficial, se espera que el futbolista arribe a la Ciudad de México entre el 26 y el 28 de diciembre de 2025. Antes de sumarse a la pretemporada, programada para el 29 de diciembre, será sometido a los exámenes médicos habituales. Así que si todo sale bien, su estreno oficial con los colores celestes podría producirse el 10 de enero de 2026, en el duelo de Cruz Azul ante Esmeraldas del León con motivo del inicio del Clausura 2026.

De acuerdo con el periodista
De acuerdo con el periodista Gustavo Mendoza, el acuerdo entre Cruz Azul y Borja contempla un salario anual estimado en 2 millones de dólares

¿Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul?

De acuerdo con el periodista Gustavo Mendoza, el acuerdo entre Cruz Azul y Borja contempla un salario anual estimado en 2 millones de dólares, una cifra que lo situaría al colombiano entre los jugadores mejor pagados no solo del club, sino de toda la Liga MX. Este monto iguala el contrato que percibió el delantero griego Giorgos Giakoumakis durante su etapa en la institución.

El caso de Giakoumakis estableció un parámetro reciente para el club en lo referente a inversión y expectativas generadas en la afición, y la llegada de Borja sigue la misma lógica.

Borja en busca de protagonismo en Cruz Azul

Desde el punto de vista deportivo, Borja llega a la Ciudad de México en busca de mayor protagonismo tras alternar entre titularidad y suplencia en River Plate. Su reto es convertirse en referente ofensivo del club capitalino y aportar los goles y la experiencia que exige una ofensiva en pleno proceso de renovación. La directiva y el cuerpo técnico esperan que el atacante marque la diferencia de inmediato.

Asumir uno de los contratos más altos del fútbol mexicano representa un desafío tanto para Borja como para el club, que deposita en él la confianza para que encabece el nuevo proyecto deportivo y responda a la expectativa generada entre la directiva y la afición.

La confusión de Kevin Castaño y Miguel Borja

¿Cuáles son los números de Miguel Borja?

Durante su estadía en River Plate desde 2022, Borja intervino en 159 enfrentamientos oficiales, sumando 62 tantos y 10 pases de gol. A lo largo de la temporada 2025, el atacante adoptó una función menos protagónica, participó en 48 juegos, con 17 titularidades y ocho goles.

Pese a formar parte de la rotación, el jugador sudamericano conservó una media de casi un gol cada dos partidos y se mantuvo como un referente ofensivo en el fútbol argentino.

En su recorrido internacional, Borja logró la Copa Libertadores con Atlético Nacional, un hito determinante en la valoración de la directiva de Cruz Azul al momento de decidir su contratación.

