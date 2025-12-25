México Deportes

Luchador de la Puerkiza Extrema le da brutal sillazo a fan borracho tras lanzarle cerveza en León | Video

El video viral mostró el momento en que un espectador cruzó los límites durante la función en La Hacienda Charra

Guardar
El incidente ocurrió durante una
El incidente ocurrió durante una lucha extrema en León, Guanajuato.

Los combates de lucha libre que se desarrollan fuera del ring suelen elevar la intensidad del espectáculo, pero también implican riesgos cuando el público no respeta los límites. En ese tipo de escenarios, la cercanía entre luchadores y aficionados puede derivar en situaciones indeseables, sobre todo cuando hay consumo de alcohol de por medio.

Un episodio de este tipo se registró durante una función celebrada en La Hacienda Charra, en León, Guanajuato, donde una lucha extrema terminó generando polémica luego de la intervención indebida de un asistente. El enfrentamiento enfrentaba a La Familia Real, integrada por L.A. Park, L.A. Park Jr. e Hijo de L.A. Park, contra La Puerkiza Extrema, conformada por Pig Destroyer, Pig Decapitador y Pig Pool.

Durante el desarrollo del combate, las acciones se trasladaron a la zona del público, como suele ocurrir en este tipo de modalidades. Fue en ese momento cuando un individuo, presuntamente en estado inconveniente, cruzó la línea entre espectador y participante al lanzar cerveza contra uno de los luchadores.

La reacción del gladiador dividió
La reacción del gladiador dividió opiniones entre los usuarios.

El incidente ocurrió cuando Pig Destroyer se preparaba para castigar con un sillazo a L.A. Park Jr. En ese instante, un aficionado que vestía chamarra verde y pantalón café arrojó su bebida por la espalda del integrante de La Puerkiza Extrema, acción que generó molestia inmediata.

La reacción no se hizo esperar. Pig Destroyer respondió al acto lanzando un sillazo contra el responsable, lo que provocó sorpresa entre los presentes y desató una oleada de comentarios en redes sociales una vez que el video comenzó a circular de manera viral.

Usuarios respaldaron al luchador tras
Usuarios respaldaron al luchador tras la agresión del espectador. (Ilustración: Jovani Pérez)

Las opiniones de los usuarios se dividieron, aunque la mayoría respaldó la reacción del luchador y criticó duramente el comportamiento del aficionado. Entre los mensajes que se difundieron destacan expresiones como: “Jajajaja bien merecido se lo tenía”; “Che gente nefasta que solo ensucia la lucha libre”; “Y le fue barato, más se merecía por lucido el man”.

Otros comentarios enfatizaron el problema recurrente del alcohol en este tipo de eventos: “Que gozada... Esos borrachines son los peores aficionados”; mientras que algunos usuarios también cuestionaron la dinámica del combate fuera del ring: “me gusta mucho la lucha libre pero que hacen peleando entre la gente si saben que está tomada? su jale es en el ring creo yo y se evitarían muchas cosas”.

Finalmente, hubo quienes señalaron la diferencia entre apoyar y agredir: “una cosa es ir a gritar m4m4d4s y otra muy diferente arrojarles cosas”.

El video continúa generando debate sobre la responsabilidad tanto de los aficionados como de las empresas organizadoras para garantizar la seguridad durante espectáculos de lucha libre, especialmente en funciones donde la violencia extrema y la cercanía con el público forman parte del atractivo principal.

Temas Relacionados

Puerkiza ExtremaborrachoaficionadoLeónviralPig Destroyermexico-virales

Más Noticias

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

Una broma entre amigos encendió las reacciones de los aficionados en las redes sociales

Este fue el ‘troleo’ que

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Una final atípica, disputada en pleno 25 de diciembre, cambió el rumbo del festejo americanista

La Navidad en que Tigres

Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

El club caribeño refuerza su plantilla con un jugador que pasó por los equipos más populares de México de cara al próximo torneo de la Liga de Expansión

Cancún FC apuesta por la

Muere el campeón mundial Juan Carlos Cabrera a los 34 años

Su trayectoria como formador impulsó el crecimiento de nuevas figuras en el deporte universitario y nacional alrededor de todo México

Muere el campeón mundial Juan

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Javier Hernández recordó en una entrevista con Hugo Sánchez la última Navidad que compartió con su abuelo

La Navidad que marcó a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juguetes, dulces y reclutamiento de

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara alerta a sus

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

DEPORTES

Este fue el ‘troleo’ que

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

Muere el campeón mundial Juan Carlos Cabrera a los 34 años

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar