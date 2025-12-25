Julio César Chávez confiesa que regañó a su hijo Junior por sus adicciones y posterior arresto en Estados Unidos

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

La familia Chávez ha afrontado una serie de problemas con Julio César Chávez Jr., este 2025 fue detenido en Estados Unidos y deportado, además, enfrenta una investigación por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada por su posible vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Su padre, Julio César Chávez, ha hablado abiertamente de lo difícil que ha sido afrontar esta situación, principalmente por la rehabilitación que realizó el Junior para salir de su problema de adicciones.

Y es que, esta situación personal lo llevó a regañar a su hijo. Julio César Chávez confesó que le llamó la atención a su hijo Julio César Chávez Jr. tras su regreso a México, después de ser deportado de Estados Unidos por problemas migratorios y quedar en libertad condicional. El exboxeador advirtió que las adicciones conducen a un camino sin retorno y que, de no cambiar, su hijo enfrentará consecuencias fatales.

Así regañó Julio César Chávez a su hijo por su problema de adicciones

Durante una entrevista para el programa de La Saga con Adela Micha, el César del boxeo compartió detalles de cómo fue la plática con su hijo para que recuperara el camino. El excampeón mundial fue enfático al transmitir la gravedad de la situación a Julio César Chávez Jr. y lo sentenció, pues le advirtió que en el camino que iba solo encontraría un desenlace fatal.

“¿O terminas esto o va a terminar con tu vida? Porque no hay un buen final. No, son tres pasos: cárceles, hospitales y la muerte. Fue lo que le dije a Julio (…) ya caíste a las clínicas, hijo, ya te detuvieron. ¿Qué falta? Lo otro y es la muerte”.

Durante el reencuentro, el padre insistió en la necesidad de una toma de conciencia real por parte de su hijo ante los riesgos de la adicción. “Y si no maduras en ese aspecto cuando te pasan las cosas es porque el otro camino te va a llevar y ya sabes a dónde, cuando eres adicto no te das cuenta de a dónde te puede llevar, pero no hacía consciencia”, expresó.

Chávez también recordó las veces que visitó a su hijo en clínicas de rehabilitación. En esos momentos, dice encontrarlo profundamente afectado. “Hablaba como loquito y tonto”, relató al describir el estado vulnerable en que encontraba a Chávez Jr., y cómo la negación solo agravaba el problema.

En julio de 2025 el Junior fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos y, posteriormente, deportado a México, donde afronta acusaciones relacionadas con la delincuencia organizada. El propio Chávez relató la angustia inicial al desconocer el paradero de su hijo; llegó a pensar que se trataba de un secuestro. “Pero ya a las tres horas me dijeron que eran unos del ICE, que esto y que lo otro y ya nos empezamos a mover y todo y ya nos informaron que sí (…) me esperé como dos semanas para poder hablar con él”, recordó.