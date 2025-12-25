Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

Un gesto que recordó la cercanía entre dos referentes del futbol nacional.

La Navidad también se vive en redes sociales y Guillermo Ochoa decidió compartirla con sus seguidores a través de un par de publicaciones que rápidamente llamaron la atención.

El arquero mexicano difundió dos mensajes distintos con motivo de las fiestas decembrinas, uno con un tono familiar y otro más sobrio, lo que provocó una reacción inesperada de uno de sus amigos más cercanos dentro del futbol.

El primer mensaje fue publicado en español y estuvo acompañado por una imagen en la que Ochoa aparece junto a su familia. Con palabras cargadas de buenos deseos, el guardameta aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unión y reflexión a quienes lo siguen desde hace años.

Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa celebrates with Mexico's midfielder Andres Guardado after winning the Russia 2018 World Cup Group F football match between Germany and Mexico at the Luzhniki Stadium in Moscow on June 17, 2018.

“De nuestra familia para la suya, les deseamos una Navidad llena de paz, salud y momentos compartidos. Que estos días sirvan para estar juntos, agradecer lo vivido y recargar energía para lo que viene”, escribió Ochoa.

La publicación fue bien recibida por sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo y felicitaciones. Sin embargo, minutos después, el portero compartió un segundo posteo que llamó aún más la atención, esta vez escrito en inglés y acompañado por una imagen donde aparece solo, con una ciudad iluminada de fondo.

“Merry Christmas & Happy Holidays”, escribió Ochoa.

Aunque el mensaje era breve y sencillo, no pasó desapercibido para Andrés Guardado, excompañero de Ochoa en la Selección Mexicana, quien decidió responder de manera directa y con un tono de confianza que dejó ver la cercanía entre ambos futbolistas.

Un mensaje breve provocó risas entre aficionados del futbol mexicano.

“No seas mam... Feliz Navidad, hermano. Te quiero. Jaja”, respondió Guardado.

La interacción generó reacciones inmediatas entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes destacaron el tono relajado y la complicidad entre dos de los referentes del futbol mexicano en la última década. Lejos de interpretarse como una crítica, la respuesta fue vista como una broma entre amigos que compartieron momentos clave con el combinado nacional.

Guillermo Ochoa y Andrés Guardado forjaron una relación cercana tras coincidir durante varios años en la Selección Mexicana. Ambos fueron parte de múltiples procesos mundialistas y compartieron vestidor en cinco Copas del Mundo, convirtiéndose en referentes de distintas generaciones del Tricolor.

Andrés Guardado y Memo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana.

Esa convivencia prolongada fortaleció una amistad que ha trascendido las canchas y que, incluso con Guardado ya retirado del futbol profesional, sigue reflejándose en gestos públicos como este intercambio navideño.