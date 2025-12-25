¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

El nombre de Canelo Álvarez volvió a sonar luego de que Terence Crawford anunciara hace unos días su retiro del boxeo profesional. Y es que cabe recordar que el estadounidense pasó a la historia tras vencer al campeón tapatío y arrebatarle el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El resultado de este combate no solamente significó para Saúl Álvarez la pérdida de sus cuatro cinturones mundiales (CMB, AM, OMB y FIB), sino también que bajara posiciones en el ranking de los mejores libra por libra de la actualidad de la prestigiosa revista The Ring.

¿Qué peleador ocupa el lugar de Terence Crawford tras retirarse?

El ranking de los mejores boxeadores de la actualidad de The Ring volvió a actualizarse tras el retiro de Bud Crawford. Sin embargo, Canelo Álvarez no logró meterse entre los mejores 10, pues en su lugar, ingresó el campeón unificado puertorriqueño, Oscar Collazo.

“El Pupilo” Collazo es campeón unificado minimosca por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Oleksandr Usyk Naoya Inoue Jesse “Bam” Rodríguez Dmitry Bivol Artur Beterbiev Junto Nakatani Shakur Setevenson David Benavidez Devin Haney Oscar Collazo Canelo Álvarez

Cabe recordar que tras perder el indiscutido de los supermedianos, Canelo salió del top 10 de mejores pugilistas, algo que no pasaba desde hace varios años.

Oscar Collazo entró al top 10 de mejores libra por libra de la revista The Ring (X@ringmagazine)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras el retiro de Crawford?

El británico Hamzah Sheeraz ha manifestado interés en enfrentar a Canelo Álvarez y posee el campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría. Además, entre las posibilidades que analiza el boxeador jalisciense figuran también Dmitry Bivol y David Benavidez.

La derrota de Álvarez ante Bivol en mayo de 2022 por decisión unánime, en combate pactado en 79,4 kg (175 libras), abre la puerta a una revancha que genera interés. En el caso de Benavidez, el enfrentamiento resulta atractivo para la afición y podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria del mexicano.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Por su parte, Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, declaró a Box Azteca que su objetivo principal era concretar la revancha contra Crawford en septiembre de 2026, con la intención de recuperar los títulos mundiales de 76,2 kg (168 libras), algo que ya quedó totalmente descartado.

¿Cuántas peleas le quedan a Saúl Álvarez?

En distintas ocasiones, el boxeador de Guadalajara ha manifestado de manera reiterada su deseo de retirarse a los 37 años, una fecha que coincide con el término de su contrato con el jeque Turki Al-Alshikh, responsable de promover varios de los encuentros más relevantes de los últimos años.

Aunque aún le restan dos peleas bajo ese acuerdo, el propio Canelo Álvarez ha perfilado su futuro profesional, dejando en el aire la incógnita sobre los contrincantes que elegirá para sus últimos compromisos.