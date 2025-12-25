Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

El mediocampista refuerza al conjunto de la Liga de Expansión con experiencia en fuerzas básicas y primera categoría.

Los movimientos en el futbol mexicano continúan rumbo al próximo certamen, con varios clubes ajustando sus plantillas tras la consagración de la Jaiba Brava como campeona del Apertura 2025. Con ese antecedente reciente, las demás instituciones buscan piezas que les permitan elevar su nivel competitivo y aspirar a mejores resultados en el siguiente año futbolístico.

Uno de los equipos que ya comenzó a reforzarse es Cancún FC, que sumó a sus filas a un futbolista con experiencia previa en la Liga MX, luego de haber pertenecido a organizaciones como América y Chivas. El nuevo integrante llega procedente de Gallos Blancos de Querétaro, club en el que tuvo participación recientemente, y se perfila como un elemento de recorrido para fortalecer al plantel caribeño.

El jugador en cuestión es Bruce El-Mesmari, quien hasta hace poco formaba parte del conjunto queretano y que cuenta con un historial amplio dentro del balompié nacional. Para él, esta no será su primera aparición en la Liga de Expansión, ya que durante su etapa con el Guadalajara fue considerado para el Tapatío, aunque su presencia en el terreno de juego fue limitada.

Previo a vestir los colores rojiblancos, El-Mesmari también perteneció al América, donde no logró consolidarse en el primer equipo. Con las Águilas, su participación se dio principalmente en la categoría Sub-23, antes de protagonizar uno de los movimientos más comentados al pasar directamente de Coapa a Verde Valle, una transición poco común en el futbol mexicano.

Con el equipo filial de Chivas en la Liga de Expansión: Tapatío, logró ser campeón.

En su proceso formativo, Bruce El-Mesmari fue detectado en las fuerzas básicas del Pachuca, institución en la que avanzó hasta la Sub-20. Posteriormente, decidió continuar su carrera en el futbol estadounidense, integrándose al equipo Lights, experiencia que antecedió su retorno a México con la escuadra azulcrema.

Dentro de su palmarés, el mediocampista fue parte de dos plantillas del América que conquistaron el tricampeonato entre 2023 y 2024, acumulando dos títulos de Liga MX en su trayectoria profesional. A esto se suma un campeonato Sub-17 de la CONCACAF, logro obtenido durante su etapa juvenil.

Así le dio la bienvenida el Cancún FC al futbolista de 23 años de edad.

¿Extrañarán a El-Mesmari? En el caso de Chivas, el mercado de fichajes ha sido más activo que el de su acérrimo rival, con incorporaciones como Brian Gutiérrez y los regresos de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín para reforzar el ataque, por lo que el regreso del juvenil no figuraba como una prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Para el América, la salida de Bruce tampoco representa una ausencia relevante, ya que había dejado la institución desde hace varios torneos y su paso por Querétaro marcó distancia definitiva con el club capitalino.