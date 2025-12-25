México Deportes

Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

El club caribeño refuerza su plantilla con un jugador que pasó por los equipos más populares de México de cara al próximo torneo de la Liga de Expansión

Guardar
El mediocampista refuerza al conjunto
El mediocampista refuerza al conjunto de la Liga de Expansión con experiencia en fuerzas básicas y primera categoría.

Los movimientos en el futbol mexicano continúan rumbo al próximo certamen, con varios clubes ajustando sus plantillas tras la consagración de la Jaiba Brava como campeona del Apertura 2025. Con ese antecedente reciente, las demás instituciones buscan piezas que les permitan elevar su nivel competitivo y aspirar a mejores resultados en el siguiente año futbolístico.

Uno de los equipos que ya comenzó a reforzarse es Cancún FC, que sumó a sus filas a un futbolista con experiencia previa en la Liga MX, luego de haber pertenecido a organizaciones como América y Chivas. El nuevo integrante llega procedente de Gallos Blancos de Querétaro, club en el que tuvo participación recientemente, y se perfila como un elemento de recorrido para fortalecer al plantel caribeño.

Se prevé que el delantero
Se prevé que el delantero mexicano sea presentado próximamente como nuevo jugador de las Chivas. (Instagram / Bruce El-mesmari)

El jugador en cuestión es Bruce El-Mesmari, quien hasta hace poco formaba parte del conjunto queretano y que cuenta con un historial amplio dentro del balompié nacional. Para él, esta no será su primera aparición en la Liga de Expansión, ya que durante su etapa con el Guadalajara fue considerado para el Tapatío, aunque su presencia en el terreno de juego fue limitada.

Previo a vestir los colores rojiblancos, El-Mesmari también perteneció al América, donde no logró consolidarse en el primer equipo. Con las Águilas, su participación se dio principalmente en la categoría Sub-23, antes de protagonizar uno de los movimientos más comentados al pasar directamente de Coapa a Verde Valle, una transición poco común en el futbol mexicano.

Con el equipo filial de
Con el equipo filial de Chivas en la Liga de Expansión: Tapatío, logró ser campeón.

En su proceso formativo, Bruce El-Mesmari fue detectado en las fuerzas básicas del Pachuca, institución en la que avanzó hasta la Sub-20. Posteriormente, decidió continuar su carrera en el futbol estadounidense, integrándose al equipo Lights, experiencia que antecedió su retorno a México con la escuadra azulcrema.

Dentro de su palmarés, el mediocampista fue parte de dos plantillas del América que conquistaron el tricampeonato entre 2023 y 2024, acumulando dos títulos de Liga MX en su trayectoria profesional. A esto se suma un campeonato Sub-17 de la CONCACAF, logro obtenido durante su etapa juvenil.

Así le dio la bienvenida
Así le dio la bienvenida el Cancún FC al futbolista de 23 años de edad.

¿Extrañarán a El-Mesmari? En el caso de Chivas, el mercado de fichajes ha sido más activo que el de su acérrimo rival, con incorporaciones como Brian Gutiérrez y los regresos de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín para reforzar el ataque, por lo que el regreso del juvenil no figuraba como una prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Para el América, la salida de Bruce tampoco representa una ausencia relevante, ya que había dejado la institución desde hace varios torneos y su paso por Querétaro marcó distancia definitiva con el club capitalino.

Temas Relacionados

Bruce El-MesmariCancún FCClub AméricaChivasLiga de ExpansiónLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Una final atípica, disputada en pleno 25 de diciembre, cambió el rumbo del festejo americanista

La Navidad en que Tigres

Muere el campeón mundial Juan Carlos Cabrera a los 34 años

Su trayectoria como formador impulsó el crecimiento de nuevas figuras en el deporte universitario y nacional alrededor de todo México

Muere el campeón mundial Juan

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Javier Hernández recordó en una entrevista con Hugo Sánchez la última Navidad que compartió con su abuelo

La Navidad que marcó a

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Si eres amante al Rey de los Deportes y no sabes qué ver esta Navidad, no te pierdas estas historias en compañía de tu familia

Las mejores películas sobre béisbol

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Disfruta de estas vacaciones en familia con estas producciones cinematográficas que combinan la historia del deporte con narrativas apegadas a la vida real

Las mejores películas sobre futbol
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Nunca sentí nada”: las crudas

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara alerta a sus

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

DEPORTES

Este fue el ‘troleo’ que

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Muere el campeón mundial Juan Carlos Cabrera a los 34 años

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 25 de diciembre