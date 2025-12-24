¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Max Serrano se incorporó al Club América (X@edddgarm)

América continúa reforzando su plantilla de cara a la siguiente campaña y unió a sus filas a Max Serrano. La directiva azulcrema apostará por el joven arquero, procedente del Toluca, como parte de una estrategia que busca asegurar una posición clave ante los retos que presentará el Clausura 2026 de la Liga MX.

El fichaje fue confirmado por el periodista Jonatan Peña y establece que Serrano será parte de las fuerzas inferiores del club de Coapa. El destino inmediato del arquero está influenciado por la presencia de Paolo Bedolla y Rodolfo Cota, actuales competidores al puesto de segundo portero del primer equipo.

¿Quién es Max Serrvano, nuevo portero del América?

Max Alejandro Serrano es un guardameta de 19 años originario de Arizona, Estados Unidos, procedente del Toluca Sub-21. Serrano, quien supera el 1,90 metros de estatura, firmó contrato para sumarse a la estructura azulcrema, integrándose inicialmente al equipo Sub-21, con vistas a fortalecer las fuerzas básicas.

En cuanto a sus características destaca de Serrano su “excelente juego aéreo” gracias a su físico, además de su capacidad para salir con el balón controlado desde el fondo y un liderazgo poco frecuente en futbolistas de su edad. Antes de recalar en el Toluca Sub-21, el arquero también formó parte de Cimarrones de Sonora, sumando experiencia a su trayectoria incipiente en el fútbol mexicano.

Max Serrano es nuevo jugador del Club América (X@Jonatan_Pena)

¿Por qué América fichó a Max Serrano para la próxima temporada?

La directiva de Coapa explora alternativas para reforzar el primer equipo, ante la perspectiva de que Malagón deje la institución algunas semanas antes del Mundial 2026.

Este movimiento subraya la apuesta de América por nutrir su cantera y renovar su plantel a partir de jóvenes talentos. Así como en su momento la llegada de Luis Malagón ofreció nuevas alternativas bajo los palos, el club confía en que Serrano y otras promesas de las divisiones inferiores puedan consolidarse en el máximo nivel de la Liga MX a través del esfuerzo y el rendimiento.

Fotografía de archivo del guardameta Luis Ángel Malagón en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

¿Cómo será el calendario del América para el Clausura 2026?

Por otra parte, las Águilas enfrentarán un arranque de temporada exigente, ya que tendrán su primer compromiso como visitante ante Xolos de Tijuana el 9 de enero. Además, afrontarán partidos destacados como el Clásico Nacional contra Chivas el 14 de febrero, enfrentamientos ante Pumas el 21 de marzo, Cruz Azul el 11 de abril, Toluca el 18 de abril y el cierre de la fase regular contra Atlas el 25 de abril.

Asimismo, la directiva tiene como meta competir con fuerza en la Concacaf Champions Cup, un torneo internacional que buscarán conquistar tras varios intentos sin éxito.

Esta transferencia abre una oportunidad para que Max Serrano demuestre su potencial en situaciones de máxima exigencia, lo que podría acelerar su desarrollo profesional en función de las necesidades inmediatas del club.