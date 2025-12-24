Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Dictan prisión preventiva a Chiquimarco por el delito de violencia familiar (IG/@chiquimarcomx)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio “N” Chiquimarco, ex árbitro mexicano que enfrenta una investigación por el presunto delito de violencia familiar.

La jueza Carolina Bernal se encargó de llevar el caso de Marco Antonio “N” y dictó la medida cautelar contra Chiquimarco al considerar que representa un riesgo para su ex pareja en el proceso que enfrenta desde 2023.

Este martes 23 de diciembre trascendió el reporte de Beatriz Pereyra, de Proceso, que la medida de prisión preventiva obliga Chiquimarco a presentarse voluntariamente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar el 26 de diciembre, con la advertencia de que —en caso de incumplimiento— se liberará una orden de aprehensión en su contra.

A través de redes sociales, la periodista difundió que el abogado de la víctima confirmó que el ex árbitro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) debe presentarse ante de las autoridades. “Me informa el abogado de la víctima que un juez acaba de dictarle prisión preventiva al árbitro en retiro Marco Antonio Rodríguez (Chiquimarco) y pidió que se presente voluntariamente en el reclusorio norte máximo en 3 días”, publicó.

Dictan prisión preventiva a Chiquimarco, ex árbitro mexicano (X/ @beatrizapereyra)

Motivos de la prisión preventiva contra Chiquimarco

De acuerdo con Proceso, la decisión de la jueza se fundamentó en la necesidad de proteger a la víctima, Alva Neri Hernández, quien denunció haber recibido amenazas directas de Rodríguez desde que inició el litigio en 2023. La carpeta judicial 003/760/2022 documenta las acciones legales en contra del ex árbitro. Por ello, el Ministerio Público solicitó modificar las medidas cautelares originales, que permitían a Rodríguez seguir el proceso en libertad bajo restricciones, ante su posible reincidencia en actos de violencia.

El abogado de la víctima, Marco Antonio Chávez Vaca, explicó a ESPN que tras la revisión de las medidas cautelares, se determinó la reclusión inmediata. Subrayó que, si Rodríguez no cumple el plazo establecido para presentarse ante el reclusorio, la autoridad reactivará la orden de captura que estaba suspendida por un amparo.

Contexto del proceso contra Chiquimarco y antecedentes desde 2023

Fotos:Cuartoscuro

El proceso contra Marco Antonio Chiquimarco comenzó en 2023, cuando se le vinculó a proceso tras hallar elementos suficientes para investigar las denuncias por violencia física y psicoemocional presentadas por su ex pareja, según detallan ambas fuentes. Las medidas iniciales permitían al acusado continuar en libertad, sujeto a restricciones de contacto y a la obligación de comparecer regularmente, en función de proteger a la víctima.

Durante este periodo, Chiquimarco manifestó de forma reiterada su preocupación por la exposición a nuevos episodios de intimidación o represalias. Según Proceso, la persistencia de la violencia fue un factor relevante en la evaluación judicial de riesgo, que llevó a modificar las condiciones bajo las que Rodríguez enfrentaba el proceso.

Inasistencia de Marco Antonio “N” a la audiencia y consecuencias

El principal desencadenante de la medida de prisión preventiva fue la inasistencia de Rodríguez a la audiencia del 18 de noviembre, programada para revisar su situación legal en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México. Proceso reportó que la jueza concedió un plazo adicional de 45 minutos para que el acusado o su defensa comparecieran, pero no se presentó ninguna justificación para su ausencia. Esta inasistencia representó un incumplimiento de la suspensión provisional que, hasta ese momento, impedía su detención.

Inasistencia de Marco Antonio “N” a la audiencia y consecuencias (Foto: Cuartoscuro)

El abogado Chávez Vaca enfatizó que la falta de Rodríguez activa consecuencias legales inmediatas: “Se le tiene que notificar inmediatamente al juzgado federal, en el sentido de que incumplieron con la suspensión, y en ese sentido la orden se encuentra vigente al día de hoy”.

Marco Antonio Rodríguez, conocido como Chiquimarco, por su experiencia en torneos nacionales e internacionales, enfrenta estas acusaciones públicas por parte de su ex pareja, Alva Neri Hernández. Hernández ha insistido en señalarlo como responsable de agresiones y amenazas persistentes, las cuales han continuado después del término de la relación.