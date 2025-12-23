México Deportes

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

La posible incorporación del mediocampista nacido en California a la Primera División de México se perfila a ser un fichaje importante para el Clausura 2026

Alex Alcalá podría jugar en
Alex Alcalá podría jugar en la Liga MX (X/ @ManCityES9

Alex Alcalá, uno de los jóvenes talentos del fútbol mexicano con doble nacionalidad, podría dejar el Manchester City antes de completar su contrato, previsto hasta 2026. De acuerdo con Fabrizio Romano, tras no haber conseguido minutos en el primer equipo del club inglés, la opción de fichar por un club de la Liga MX se perfila como una posibilidad.

En búsqueda de minutos y actividad, Alcalá estaría dispuesto a dejar el futbol europeo para adquirir experiencia en la Primera División de México. Querétaro se perfila como preferente, ya que permitiría a Alcalá sumar experiencia en la máxima categoría.

La posibilidad de que Alcalá se incorpore al Querétaro destaca como un movimiento relevante, dado el escaso tránsito de jugadores desde academias europeas hacia el fútbol mexicano.

¿Quién es Alex Alcalá?

El joven futbolista agradeció a
El joven futbolista agradeció a los Citizens por su adquisición. (Instagram @alexrebel05)

El historial de Alejandro Alcalá Solorio comienza en Stockton, California, lugar donde nació el 20 de octubre de 2005, es de padres mexicanos por lo que tiene doble nacionalidad. Se formó en la Academia de Los Ángeles Galaxy y, tras llamar la atención de los ojeadores del City Football Group en 2020, pasó a integrar el Galaxy II en la MLS Next Pro al año siguiente.

Debutó de manera profesional en 2023, temporada en la que participó en 22 partidos, marcó tres goles y dio cuatro asistencias. Estos registros han ampliado su proyección internacional y han afianzado su posicionamiento como una joven promesa del fútbol.

El actual vínculo de Alcalá con el Manchester City fue resultado de una incorporación anunciada por Ocelot Academy, la agencia que lo representa, tras activarse una opción de compra reservada por el City Football Group (CFG) desde 2020.

La organización adquirió al mediocampista mexicano en 2023 y trazó un plan de desarrollo progresivo, integrándolo al Elite Development Squad y a la categoría Sub-19, con miras a un eventual ascenso al primer equipo. No obstante, hasta la fecha, Alcalá no ha debutado en la Premier League.

El juvenil en inferiores
El juvenil en inferiores (Instagram @alexrebel05)

Alex Alcalá también mantiene abierta su proyección internacional. Aunque ha jugado con México en categorías juveniles Sub-15, Sub-16, Sub-18 y Sub-20, la normativa FIFA permite que aún pueda ser convocado por la selección de Estados Unidos, hasta que formalice su debut con el conjunto mayor mexicano.

La posible llegada de un canterano del City Football Group como Alcalá a la Liga MX no solo representaría una apuesta deportiva importante para el Querétaro, sino que también despertaría el interés internacional por el desarrollo de jóvenes talentos mexicanos y por su futuro en selecciones nacionales.

El futuro inmediato del jugador será evaluado durante el verano de 2024. Para entonces, el grupo CFG determinará si Alcalá permanece en la estructura de desarrollo del club británico o si es cedido durante una temporada. La cesión es una política habitual del conglomerado, que gestiona clubes como el Girona (España), el New York City (Estados Unidos) y el Palermo FC (Italia), con la finalidad de que sus jóvenes futbolistas acumulen experiencia competitiva antes de regresar a la organización matriz.

