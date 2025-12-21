Javier Aquino se despide y cierra su ciclo dorado de 10 años al lado de Tigres

El adiós de Javier Aquino sacude a la afición de Tigres. Foto: (@TigresOficial/X)

La salida de Javier Aquino de Tigres marca el cierre de una etapa de 10 años y medio en la que el lateral mexicano se consolidó como referente del club, pero también deja al descubierto el malestar del jugador por la forma en que se produjo su despedida.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Aquino expresó su tristeza y subrayó que el motivo de su pesar no radica en el fin de su ciclo, sino en las maneras en que se le comunicó la decisión. El club, por su parte, oficializó la baja del futbolista y anunció que su nombre será inscrito en el Anillo de Leyendas del estadio Universitario, junto a figuras históricas como Jerónimo Barbadillo, Tomás Boy y Osvaldo Batocletti.

En sus declaraciones, Javier Aquino enfatizó el impacto emocional de la noticia: “La verdad estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste. Es una situación muy compleja para mí. Ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club ni por terminar un ciclo, sino por las formas en las que se dieron todas las situaciones. Con honestidad, se trata de las formas, se trata de muchas cosas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano”, afirmó el jugador.

Tigres despide a Javier Aquino y lo eleva a leyenda. Foto: (@TigresOficial/X)

Además, lamentó no haber tenido la oportunidad de despedirse personalmente de sus compañeros y de la afición, señalando que el partido de la final frente a Toluca fue su último encuentro con la camiseta de Tigres.

El club Tigres difundió un comunicado en el que agradeció a Aquino por su entrega y profesionalismo, destacando su aporte dentro y fuera de la cancha. “La institución buscará honrar su trayectoria de la mejor manera y le reitera que las puertas de Tigres siempre estarán abiertas y que su sitio en el Anillo de Leyendas estará seguro”, informó la entidad.

Además, el club publicó un video emotivo para despedir al lateral, quien conquistó cinco títulos de la Liga MX, cuatro Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y dos Campeones Cup durante su paso por el equipo.

El club oficializa la salida del histórico lateral, agradeciéndole su entrega y asegurando su lugar junto a Jerónimo Barbadillo, Tomás Boy y Osvaldo Batocletti en el Anillo de Leyendas del estadio Universitario. Foto: (Captura de Pantalla)

Aquino aclaró que su salida no obedeció a motivos económicos, sino deportivos. Explicó que le ofrecieron una reducción salarial que consideró inusual para un jugador con su nivel de participación: “Me ofrecieron una reducción salarial que a ningún jugador que disputa 48 o 50 partidos le ofrecerían en ningún club. Esto no lo digo como queja, lo aclaro, no es un reproche hacia nadie, pero tampoco es normal”, puntualizó.

El futbolista insistió en que siempre priorizó al club por encima de sus intereses personales y familiares, y que esperaba un trato diferente en el cierre de su ciclo.

El lateral reconoció el cariño que siente por la institución y la afición, pero manifestó su inconformidad por no haber podido despedirse de manera adecuada.

Tras su participación en el Apertura 2025, Aquino anunció que se tomará unos días de descanso antes de definir su futuro profesional. El club confirmó que la salida del jugador se produce por la finalización de su contrato, que concluye formalmente el 31 de diciembre.