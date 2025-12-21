México Deportes

Estos son los detalles que faltan para que Miguel Borja llegue a Cruz Azul para el Clausura 2026

El atacante colombiano firmará por dos temporadas y buscará consolidarse como goleador en el fútbol mexicano

Miguel Borja jugará para Cruz
Miguel Borja jugará para Cruz Azul a partir de la próxima temporada (REUTERS)

Todos parece indicar que el atacante colombiano, Miguel Borja, dejará al River Plate para unirse a las filas de Cruz Azul a partir del Clausura 2026. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Cesar Luis Merlo, la directiva del cuadro cementero aceleró las negociaciones y logró superar la oferta de Boca Juniors, club que también pretendía los servicios del experimentado delantero.

Borja, tratará de ser el nuevo referente ofensivo del club y ocupar el lugar que dejó Ángel Sepúlveda, quien se incorporó a Guadalajara por segunda ocasión.

Los detalles para que Miguel Borja sea jugador de Cruz Azul

De acuerdo con la misma fuete, el fichaje de Miguel Borja a Cruz Azul está pendiente de trámites administrativos para liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), un paso que se espera concretar en los próximos días.

“El fichaje se encuentra a detalles de ser oficial, pendiente únicamente de que el club libere una de sus plazas de jugador No Formado en México (NFM), un movimiento administrativo que se espera concretar en los próximos días”, comentó.

Cabe indicar que el delantero sudamericano llegará a la Liga MX como agente libre tras finalizar su contrato con River Plate. Además, el acuerdo contempla un contrato por dos temporadas, con vigencia hasta diciembre de 2027, y la opción de extenderlo por un año adicional en función del rendimiento y el cumplimiento de objetivos. De acuerdo con Merlo, la duración del contrato fue un factor clave para que el colombiano optara por Cruz Azul en lugar de Boca Juniors.

Miguel Borja vivirá su primera
Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

Los números de Miguel Borja

Durante su paso por River Plate desde 2022, Borja disputó 159 partidos oficiales, en los que marcó 62 goles y brindó 10 asistencias. En la temporada 2025, el delantero tuvo un rol más alternante, participó en 48 encuentros, 17 de ellos como titular y anotó ocho goles.

A pesar de la rotación, mantuvo un promedio cercano a un gol cada dos partidos, consolidándose como un atacante productivo en el fútbol argentino.

La trayectoria internacional de Miguel Borja incluye la conquista de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, un logro que influyó en la decisión de la directiva de Cruz Azul.

La confusión de Kevin Castaño y Miguel Borja

Por otra parte, el arribo de Borja a la Ciudad de México está previsto entre el 26 y el 28 de diciembre de 2025. El jugador se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de integrarse a la pretemporada del equipo, que inicia el 29 de diciembre. Su debut oficial con la camiseta celeste podría ser el 10 de enero de 2026, cuando Cruz Azul enfrente a los Esmeraldas del León en el inicio del Clausura 2026.

¿Quiénes serán los otros delanteros de Cruz Azul para la siguiente campaña?

Mientras la atención se centra en Miguel Borja como gran refuerzo, las opciones ofensivas de Cruz Azul también incluyen a Gabriel “Toro” Fernández y a Mateo Levy.

Fernández, que regresó recientemente tras una grave lesión, logró una campaña sobresaliente durante el último semestre, consolidándose como una pieza relevante en el esquema del equipo. En tanto, Levy, formado en la cantera cementera, todavía no suma demasiados minutos en la máxima categoría, pero el club lo considera una de sus principales promesas a futuro.

