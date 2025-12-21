Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Erick "Cubo" Torres, listo para debutar con Municipal Liberia tras dar positivo a doping hace un par de años. (Instagram: @admliberia)(Cuartoscuro)

El delantero mexicano Erick “El Cubo” Torres fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Municipal Liberia, equipo de la Primera División de Costa Rica.

La institución dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Bienvenido a la familia AuriNegra. Damos la más cordial bienvenida a Erick ‘El Cubo’ Torres, delantero mexicano que se une a nuestro plantel procedente del Sporting por un periodo de año y medio”.

El caso doping de Erick “El Cubo” Torres

El canterano rojiblanco se encuentra listo para debutar con su nuevo club el próximo 14 de enero. (Instagram: @admliberia)

El delantero mexicano dio positivo en un control antidopaje el 15 de noviembre de 2023, mientras militaba en el Guanacasteca de Costa Rica. La prueba, realizada tras un partido, detectó clostebol y le valió una sanción inicial de dos años, la cual posteriormente fue reducida a 16 meses.

Tras cumplir su castigo, el delantero mexicano se mantuvo en la liga costarricense, donde jugó con el Sporting FC en este último semestre y anotó en cinco ocasiones, demostrando su olfato goleador pese al largo periodo de ausencia.

Erick “El Cubo” Torres se convierte en el primer refuerzo del Municipal Liberia para la próxima temporada, que arranca el 14 de enero, donde los aurinegros debutarán como visitantes ante la Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón de Costa Rica.

Trayectoria de Erick “El Cubo” Torres

El canterano rojiblanco ha pasado por varios equipos de la Liga Mx, MLS y Costa Rica. (IG Erick Torres)

Erick “El Cubo” Torres debutó en Primera División con Chivas el 17 de noviembre de 2010, en una victoria 3-2 ante los Rayados del Monterrey.

Entre el Clausura 2011 y el Clausura 2013, el delantero anotó 14 goles con el Rebaño Sagrado, aunque el técnico John van ‘t Schip decidió prescindir de sus servicios para el Apertura 2013.

En julio de 2013 llegó cedido al Chivas USA de la MLS, donde explotó su olfato goleador. Durante su primera etapa en el equipo estadounidense, En la sumó siete tantos en 15 partidos, mientras que para 2014 elevó sus números anotando 15 goles en 29 encuentros.

Después de regresar al Guadalajara, la directiva rojiblanca optó por traspasarlo al Houston Dynamo. Después que el mexicano no rindiera en el equipo tejano, el club terminó por cederlo a Cruz Azul en septiembre de 2016 por seis meses.

Lamentablemente, Erick “Cubo” Torres no logró ganarse la confianza del conjunto cementero, donde solamente disputó tres partidos y no tuvo un impacto significativo.

Tras esa etapa discreta en La Máquina, el delantero regresó al Houston Dynamo, donde tuvo un repunte en su rendimiento al anotar 14 goles en 27 encuentros.

Este crecimiento en su nivel futbolístico provocó que Pumas lo fichara en 2018, donde logró marcar dos goles en ocho partidos.

Con la selección mexicana estos fueron sus logros en selecciones inferiores:

Sub-17: Participó en la Milk Cup 2010 en Estados Unidos.

Sub-20: Logró el tercer lugar en el Torneo Esperanzas de Toulon 2011 y en la Copa Mundial Sub-20 de Colombia (1 gol en 7 partidos).

Sub-23: Campeón del Preolímpico Concacaf 2012 (1 gol), Juegos Centroamericanos 2014 (5 goles), Preolímpico 2015 (4 goles); participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En la Selección Mayor debutó el 6 de septiembre de 2014 ante Chile bajo el mando de Miguel Herrera, gracias a sus buenas actuaciones en la MLS e incluso fue convocado en 2017 a la Copa Oro tras una baja por lesión de Alan Pulido.