Mohamed se disculpa con comentaristas de TUDN: ¿Hizo lo mismo con David Faitelson?

Faitelson aseguró que no se disculpará con el Turco Mohamed (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La tensión entre Antonio “Turco” Mohamed y David Faitelson sumó un nuevo episodio tras el campeonato de Toluca en el Apertura 2025 de la Liga MX. Luego del festejo que significó el bicampeonato de los Diablos Rojos, el estratega argentino decidió romper el silencio y ofrecer disculpas públicas, aunque dejó claro que estas no incluían al periodista de TUDN.

A casi una semana de que Toluca levantara su estrella número 12, Mohamed reapareció en la pantalla de TUDN para dirigirse directamente a los comentaristas que fueron ignorados durante los festejos. El técnico reconoció que su reacción estuvo marcada por el enojo y la intensidad del momento, especialmente después de escuchar comentarios realizados por Faitelson en la previa del partido.

Durante su intervención, el “Turco” aceptó que actuó impulsivamente y explicó el contexto emocional que lo llevó a negarse a dar entrevista en plena celebración. Por ello, ofreció una disculpa directa a los analistas presentes en la mesa: Alejandro De la Rosa, Marc Crosas, Mauricio Ymay y Marco Cancino.

“Quería pedirles disculpas públicas por mi exabrupto en el momento de los festejos donde todo era felicidad y me ganó la calentura en su momento por algo personal que me pasó con un colega de ustedes (David Faitelson)”.

El director técnico Antonio Mohamed llora en su celebración tras ganar el bicampeonato con Toluca. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los aficionados fue cuando Mohamed retomó un episodio que había generado curiosidad desde antes de la Final: la cábala relacionada con el color de su ropa interior, un detalle íntimo que quedó inconcluso tras el campeonato obtenido en tanda de penales.

“Habíamos quedado en que iba a mostrar mi calzón rojo (mismo que usó de cábala) y quedó todo en la nada. Me venció lo que me pasaba por dentro porque los vi en la previa, salió David (Faitelson) hablando, se me cruzaron los cables”.

Aunque el técnico pidió que Faitelson no estuviera presente durante el enlace, también dejó en claro que, pese a reconocer su error en las formas, no se retracta del fondo de su molestia con el periodista. Mohamed aseguró que mantiene su postura respecto a los comentarios que, desde su perspectiva, cruzaron una línea personal.

“(Faitelson) se había metido con mi persona, eso lo sigo pensando pero eso queda de lado. Les pido disculpas que espero que sean aceptadas porque fue un exabrupto”.