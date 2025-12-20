Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua

Jake Paul volvió a generar atención mediática tras su incursión en el peso pesado y la derrota sufrida ante Anthony Joshua. (Jesús Aviles / Infobae México)

Jake Paul volvió a colocarse en el centro de la conversación del boxeo tras su más reciente combate, en el que fue noqueado por Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado de la IBF, y sufrió una doble fractura de mandíbula.

Horas después del enfrentamiento, el creador de contenido convertido en boxeador utilizó sus redes sociales para confirmar la lesión y, de manera sorpresiva, retar públicamente a Saúl “Canelo” Álvarez.

La pelea ante Anthony Joshua y la lesión de Jake Paul

(Photo by Giorgio VIERA / AFP)

El combate se llevó a cabo este viernes, cuando Jake Paul subió a la categoría de peso pesado para enfrentar al británico Anthony Joshua, excampeón unificado de la OMB, FIB y AMB.

Durante el enfrentamiento, Joshua conectó un derechazo directo al rostro que envió al estadounidense a la lona y derivó en una doble fractura de mandíbula, de acuerdo con la información compartida posteriormente por el propio Paul.

A lo largo de la pelea, el boxeador británico derribó en repetidas ocasiones al estadounidense, quien volvió a ser superado al medirse ante un rival con trayectoria consolidada en el boxeo profesional.

El resultado reavivó las críticas que han acompañado la carrera de Jake, señalado en diversas ocasiones por enfrentar a oponentes provenientes de otras disciplinas o con diferencia de edad considerable.

“Dame a Canelo en 10 días”

(Captura de pantalla)

Luego del combate, Jake Paul difundió en sus redes sociales una radiografía en la que se aprecia la doble fractura de mandíbula que sufrió durante la pelea.

En esa misma publicación, el estadounidense aprovechó para lanzar un desafío directo a Saúl “Canelo” Álvarez al escribir: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.

El señalamiento no es nuevo. Paul ha mencionado en distintas ocasiones al campeón mexicano como un posible rival, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta pública por parte del boxeador tapatío.

Pese a los constantes desafíos, Jake Paul y Canelo Álvarez nunca se han enfrentado en un combate profesional.

En años anteriores existieron conversaciones y versiones sobre una posible negociación, pero distintos factores, entre ellos compromisos contractuales de Álvarez, impidieron que el enfrentamiento avanzara.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Jake Paul?

(REUTERS/Marco Bello)

Jake Paul, originario de Cleveland, Ohio, inició su carrera como creador de contenido en YouTube antes de incursionar en el boxeo profesional.

Comenzó su trayectoria con seis victorias consecutivas, hasta que sufrió su primera derrota en febrero de 2023 ante Tommy Fury por decisión dividida.

Posteriormente, venció a Nate Diaz por decisión unánime en agosto del mismo año y sumó triunfos ante Mike Tyson, de 58 años, y el excampeón mundial Julio César Chávez Jr., resultados que han mantenido su nombre presente en la escena mediática del boxeo.