México Deportes

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua

La lesión confirmada por el propio boxeador estadounidense marcó el cierre de un combate que dejó consecuencias físicas importantes

Guardar
Jake Paul volvió a generar
Jake Paul volvió a generar atención mediática tras su incursión en el peso pesado y la derrota sufrida ante Anthony Joshua. (Jesús Aviles / Infobae México)

Jake Paul volvió a colocarse en el centro de la conversación del boxeo tras su más reciente combate, en el que fue noqueado por Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado de la IBF, y sufrió una doble fractura de mandíbula.

Horas después del enfrentamiento, el creador de contenido convertido en boxeador utilizó sus redes sociales para confirmar la lesión y, de manera sorpresiva, retar públicamente a Saúl “Canelo” Álvarez.

La pelea ante Anthony Joshua y la lesión de Jake Paul

(Photo by Giorgio VIERA /
(Photo by Giorgio VIERA / AFP)

El combate se llevó a cabo este viernes, cuando Jake Paul subió a la categoría de peso pesado para enfrentar al británico Anthony Joshua, excampeón unificado de la OMB, FIB y AMB.

Durante el enfrentamiento, Joshua conectó un derechazo directo al rostro que envió al estadounidense a la lona y derivó en una doble fractura de mandíbula, de acuerdo con la información compartida posteriormente por el propio Paul.

A lo largo de la pelea, el boxeador británico derribó en repetidas ocasiones al estadounidense, quien volvió a ser superado al medirse ante un rival con trayectoria consolidada en el boxeo profesional.

El resultado reavivó las críticas que han acompañado la carrera de Jake, señalado en diversas ocasiones por enfrentar a oponentes provenientes de otras disciplinas o con diferencia de edad considerable.

“Dame a Canelo en 10 días”

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Luego del combate, Jake Paul difundió en sus redes sociales una radiografía en la que se aprecia la doble fractura de mandíbula que sufrió durante la pelea.

En esa misma publicación, el estadounidense aprovechó para lanzar un desafío directo a Saúl “Canelo” Álvarez al escribir: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.

El señalamiento no es nuevo. Paul ha mencionado en distintas ocasiones al campeón mexicano como un posible rival, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta pública por parte del boxeador tapatío.

Pese a los constantes desafíos, Jake Paul y Canelo Álvarez nunca se han enfrentado en un combate profesional.

En años anteriores existieron conversaciones y versiones sobre una posible negociación, pero distintos factores, entre ellos compromisos contractuales de Álvarez, impidieron que el enfrentamiento avanzara.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Jake Paul?

(REUTERS/Marco Bello)
(REUTERS/Marco Bello)

Jake Paul, originario de Cleveland, Ohio, inició su carrera como creador de contenido en YouTube antes de incursionar en el boxeo profesional.

Comenzó su trayectoria con seis victorias consecutivas, hasta que sufrió su primera derrota en febrero de 2023 ante Tommy Fury por decisión dividida.

Posteriormente, venció a Nate Diaz por decisión unánime en agosto del mismo año y sumó triunfos ante Mike Tyson, de 58 años, y el excampeón mundial Julio César Chávez Jr., resultados que han mantenido su nombre presente en la escena mediática del boxeo.

Temas Relacionados

Jake PaulCanelo ÁlvarezAnthony JoshuaBoxmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

El Demonio Azul dejó claro que su retiro no seguirá el mismo camino ni el mismo discurso que el del enmascarado de plata

Blue Demon Jr. marca distancia

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club

Brizuela fue uno de los jugadores con mayor permanencia en el plantel y el último elemento en activo del equipo campeón de 2017

Isaac Brizuela no continuará en

Tigres rinde homenaje a la Selección Mexicana y presenta su jersey alternativo rumbo al Mundial 2026: este es su costo

La indumentaria rinde homenaje a México como sede de la Copa del Mundo 2026

Tigres rinde homenaje a la

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

La mexicana firmó su mejor temporada al finalizar segunda en el ranking del World Athletics Race Walking Tour

Alegna González cierra 2025 como

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

A lo largo de su carrera en la F1, el piloto tapatío ha competido con distintos números antes de consolidarse con uno en particular

Checo Pérez confirma el número
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG en

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

Capturan a la banda “Los Keos” por narcomenudeo y robar a visitantes en el Centro Histórico de Puebla

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek, la reina en

Salma Hayek, la reina en La Casita de Bad Bunny: así perreó y disfrutó del concierto como invitada VIP | VIDEO

Julieta Venegas y Bad Bunny: las emotivas FOTOS que nadie vio de sus ensayos previo al show en CDMX

Las Dueñas: Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer, ¿quién conquistó al público?

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

DEPORTES

Blue Demon Jr. marca distancia

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua: su historial de provocaciones

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club

Tigres rinde homenaje a la Selección Mexicana y presenta su jersey alternativo rumbo al Mundial 2026: este es su costo

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”