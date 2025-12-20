Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

Sergio Checo Pérez dio a conocer el número que utilizará en su nueva etapa dentro de la Fórmula 1. (X / @ClubAmerica)

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 comienza a tomar forma con la confirmación del número que portará en su nueva etapa dentro de la categoría.

A través de sus redes sociales, el piloto mexicano informó que volverá a competir con el dorsal 11, cifra que lo ha acompañado en los momentos más relevantes de su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo.

La confirmación se da mientras continúan los preparativos rumbo a la Temporada 2026, en la que Cadillac formará parte de la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

El significado del número 11 en la carrera de Checo Pérez

(X / @SChecoPerez)

Checo utiliza el número 11 desde 2014, una elección que responde a un homenaje personal al exfutbolista chileno Iván Zamorano, a quien el piloto mexicano ha identificado como uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

El propio Pérez ha explicado que su afición al futbol influyó directamente en la decisión de portar ese número, el mismo que Zamorano utilizó durante su etapa con el Club América, equipo del que el piloto tapatío es seguidor. La elección se remonta a sus primeros años en el automovilismo, cuando competía en karting.

“Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije: ‘También quiero ese número’”, explicó Checo Pérez en referencia al origen de su dorsal.

(Especial)

Iván Zamorano fue uno de los delanteros más destacados del futbol internacional entre finales de los años noventa y el inicio de los dos mil, con trayectoria en clubes como Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán.

Cuando el piloto tapatío tenía 11 años, el atacante chileno se convirtió en uno de los fichajes más relevantes del América, club con el que conquistó el Torneo de Verano.

Con el número 11, Checo Pérez ha construido una parte importante de su carrera en la Fórmula 1, sumando victorias y resultados destacados que lo consolidaron como uno de los pilotos mexicanos más exitosos en la historia de la categoría.

Los números que Checo Pérez ha utilizado en la Fórmula 1

(Reuters)

Antes de consolidarse con el dorsal 11, Sergio Pérez compitió con distintos números en sus primeras temporadas dentro de la Fórmula 1.

Durante sus dos primeros años con Sauber utilizó los números 17 y 15, mientras que en su única campaña con McLaren portó el número 6.

La Temporada 2026 toma forma

(Cadillac)

Además del anuncio sobre el número que utilizará Checo Pérez, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial el registro de los 11 equipos y los 22 pilotos que participarán en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, marcando el inicio formal de la planeación deportiva para el próximo campeonato.