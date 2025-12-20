México Deportes

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

A lo largo de su carrera en la F1, el piloto tapatío ha competido con distintos números antes de consolidarse con uno en particular

Guardar
Sergio Checo Pérez dio a
Sergio Checo Pérez dio a conocer el número que utilizará en su nueva etapa dentro de la Fórmula 1. (X / @ClubAmerica)

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 comienza a tomar forma con la confirmación del número que portará en su nueva etapa dentro de la categoría.

A través de sus redes sociales, el piloto mexicano informó que volverá a competir con el dorsal 11, cifra que lo ha acompañado en los momentos más relevantes de su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo.

La confirmación se da mientras continúan los preparativos rumbo a la Temporada 2026, en la que Cadillac formará parte de la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

El significado del número 11 en la carrera de Checo Pérez

(X / @SChecoPerez)
(X / @SChecoPerez)

Checo utiliza el número 11 desde 2014, una elección que responde a un homenaje personal al exfutbolista chileno Iván Zamorano, a quien el piloto mexicano ha identificado como uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

El propio Pérez ha explicado que su afición al futbol influyó directamente en la decisión de portar ese número, el mismo que Zamorano utilizó durante su etapa con el Club América, equipo del que el piloto tapatío es seguidor. La elección se remonta a sus primeros años en el automovilismo, cuando competía en karting.

“Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije: ‘También quiero ese número’”, explicó Checo Pérez en referencia al origen de su dorsal.

(Especial)
(Especial)

Iván Zamorano fue uno de los delanteros más destacados del futbol internacional entre finales de los años noventa y el inicio de los dos mil, con trayectoria en clubes como Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán.

Cuando el piloto tapatío tenía 11 años, el atacante chileno se convirtió en uno de los fichajes más relevantes del América, club con el que conquistó el Torneo de Verano.

Con el número 11, Checo Pérez ha construido una parte importante de su carrera en la Fórmula 1, sumando victorias y resultados destacados que lo consolidaron como uno de los pilotos mexicanos más exitosos en la historia de la categoría.

Los números que Checo Pérez ha utilizado en la Fórmula 1

(Reuters)
(Reuters)

Antes de consolidarse con el dorsal 11, Sergio Pérez compitió con distintos números en sus primeras temporadas dentro de la Fórmula 1.

Durante sus dos primeros años con Sauber utilizó los números 17 y 15, mientras que en su única campaña con McLaren portó el número 6.

La Temporada 2026 toma forma

(Cadillac)
(Cadillac)

Además del anuncio sobre el número que utilizará Checo Pérez, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial el registro de los 11 equipos y los 22 pilotos que participarán en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, marcando el inicio formal de la planeación deportiva para el próximo campeonato.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacClub AméricaFórmula 1Iván Zamoranomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

La mexicana firmó su mejor temporada al finalizar segunda en el ranking del World Athletics Race Walking Tour

Alegna González cierra 2025 como

Penta Zero Miedo revela que trabajó para el crimen organizado: “Trabajé con gente diferente”

El luchador de la WWE contó cómo una presentación en un lugar aislado encendió alarmas por el tipo de anfitrión y el ambiente que se vivió

Penta Zero Miedo revela que

Las Guerreras K-Pop estarán en el medio tiempo de los Juegos de Navidad de la NFL: cuándo y dónde verlo en México

El espectáculo principal estará encabezado por el rapero Snoop Dogg y la cantante de country Lainey Wilson

Las Guerreras K-Pop estarán en

Mohamed se disculpa con comentaristas de TUDN: ¿Hizo lo mismo con David Faitelson?

El técnico del Toluca reconoció su exabrupto durante los festejos del bicampeonato tras vencer a Tigres

Mohamed se disculpa con comentaristas

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

El club universitario consideraría al joven futbolista como la opción más viable debido a las complicaciones que podrían presentar los otros dos jugadores

Entre Antuna, Córdova y ahora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro balaceras en menos de

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

ENTRETENIMIENTO

¿Manuel Mijares es el

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

“Me la hicieron, chavales”: Aarón Mercury es víctima de robo

Bad Bunny invita a Julieta Venegas para cantar juntos en su sexto concierto en México

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

DEPORTES

Alegna González cierra 2025 como

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

Penta Zero Miedo revela que trabajó para el crimen organizado: “Trabajé con gente diferente”

Las Guerreras K-Pop estarán en el medio tiempo de los Juegos de Navidad de la NFL: cuándo y dónde verlo en México

Mohamed se disculpa con comentaristas de TUDN: ¿Hizo lo mismo con David Faitelson?

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026