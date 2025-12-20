Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

El Hijo del Manotas respondió indirectamente a la narrativa de despedida que rodeó al ídolo plateado.

El retiro del Hijo del Santo marcó un antes y un después en la lucha libre mexicana, pero en 2026 otra figura histórica dirá adiós a los cuadriláteros con una visión distinta. Blue Demon Jr. confirmó que se despedirá de la actividad profesional y, lejos de construir una narrativa de cierre definitivo para el pancracio nacional, dejó claro que su salida no representa el final de una era, sino la continuidad de un legado colectivo.

A diferencia de la despedida del heredero de El Santo, que estuvo rodeada de simbolismo y homenajes, el llamado Hijo del Manotas considera que la lucha libre no puede ni debe girar en torno a una sola figura. Para él, el deporte se sostiene por generaciones enteras de gladiadores que siguen escribiendo su historia función tras función.

“Ni él ni yo somos la lucha libre mexicana Aquí están sentados ellos, yo creo que ellos son los que van a continuar y nosotros quizá, mis papás y el papá del Santo somos referentes, pero nosotros no somos la lucha libre mexicana La lucha libre mexicana somos todos los luchadores”, expresó el enmascarado al referirse directamente al impacto mediático que tuvo el retiro del Hijo del Santo.

Los aficionados de la lucha libre se quedaron el deseo de verlos en un máscara vs máscara

Con estas palabras, Blue Demon Jr. buscó desmarcarse de la idea de que la salida de una leyenda signifique un punto final. Por el contrario, destacó que el crecimiento del pancracio depende del empuje de las nuevas generaciones, quienes mantienen viva la esencia del deporte y lo adaptan a los nuevos tiempos.

El heredero del Demonio Azul subrayó que el legado construido por las figuras históricas no debe entenderse como un pedestal inalcanzable, sino como una base sólida sobre la cual los jóvenes luchadores pueden evolucionar y consolidar su propio nombre dentro del ring.

Además del mensaje dirigido al gremio luchístico, Blue Demon Jr. compartió que su retiro está planeado desde una perspectiva personal y consciente. A diferencia de otros casos en los que los luchadores se ven obligados a parar por lesiones graves, su intención es colgar las botas en plenitud física.

“Quiero hacerlo bien, quiero estar con los míos. Por muchos años fui un padre ausente por el trabajo, pero ahora quiero estar presente”, comentó con franqueza.

Con esta decisión, el histórico enmascarado deja claro que su despedida no buscará competir con la del Hijo del Santo, sino cerrar un ciclo de manera digna, priorizando la salud y la familia, mientras la lucha libre mexicana continúa su camino con nuevas máscaras, nuevas historias y el mismo espíritu que la ha mantenido viva por décadas.