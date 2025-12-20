México Deportes

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

El Demonio Azul dejó claro que su retiro no seguirá el mismo camino ni el mismo discurso que el del enmascarado de plata

Guardar
El Hijo del Manotas respondió
El Hijo del Manotas respondió indirectamente a la narrativa de despedida que rodeó al ídolo plateado.

El retiro del Hijo del Santo marcó un antes y un después en la lucha libre mexicana, pero en 2026 otra figura histórica dirá adiós a los cuadriláteros con una visión distinta. Blue Demon Jr. confirmó que se despedirá de la actividad profesional y, lejos de construir una narrativa de cierre definitivo para el pancracio nacional, dejó claro que su salida no representa el final de una era, sino la continuidad de un legado colectivo.

A diferencia de la despedida del heredero de El Santo, que estuvo rodeada de simbolismo y homenajes, el llamado Hijo del Manotas considera que la lucha libre no puede ni debe girar en torno a una sola figura. Para él, el deporte se sostiene por generaciones enteras de gladiadores que siguen escribiendo su historia función tras función.

“Ni él ni yo somos la lucha libre mexicana Aquí están sentados ellos, yo creo que ellos son los que van a continuar y nosotros quizá, mis papás y el papá del Santo somos referentes, pero nosotros no somos la lucha libre mexicana La lucha libre mexicana somos todos los luchadores”, expresó el enmascarado al referirse directamente al impacto mediático que tuvo el retiro del Hijo del Santo.
Los aficionados de la lucha
Los aficionados de la lucha libre se quedaron el deseo de verlos en un máscara vs máscara

Con estas palabras, Blue Demon Jr. buscó desmarcarse de la idea de que la salida de una leyenda signifique un punto final. Por el contrario, destacó que el crecimiento del pancracio depende del empuje de las nuevas generaciones, quienes mantienen viva la esencia del deporte y lo adaptan a los nuevos tiempos.

El heredero del Demonio Azul subrayó que el legado construido por las figuras históricas no debe entenderse como un pedestal inalcanzable, sino como una base sólida sobre la cual los jóvenes luchadores pueden evolucionar y consolidar su propio nombre dentro del ring.

El enmascarado subrayó que la
El enmascarado subrayó que la lucha libre mexicana se sostiene por generaciones, no por una sola figura.

Además del mensaje dirigido al gremio luchístico, Blue Demon Jr. compartió que su retiro está planeado desde una perspectiva personal y consciente. A diferencia de otros casos en los que los luchadores se ven obligados a parar por lesiones graves, su intención es colgar las botas en plenitud física.

“Quiero hacerlo bien, quiero estar con los míos. Por muchos años fui un padre ausente por el trabajo, pero ahora quiero estar presente”, comentó con franqueza.

Con esta decisión, el histórico enmascarado deja claro que su despedida no buscará competir con la del Hijo del Santo, sino cerrar un ciclo de manera digna, priorizando la salud y la familia, mientras la lucha libre mexicana continúa su camino con nuevas máscaras, nuevas historias y el mismo espíritu que la ha mantenido viva por décadas.

Temas Relacionados

Blue Demon Jr.Lucha LibreHijo del Santomexico-deportes

Más Noticias

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua: su historial de provocaciones

La lesión confirmada por el propio boxeador estadounidense marcó el cierre de un combate que dejó consecuencias físicas importantes

Jake Paul reta a Canelo

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club

Brizuela fue uno de los jugadores con mayor permanencia en el plantel y el último elemento en activo del equipo campeón de 2017

Isaac Brizuela no continuará en

Tigres rinde homenaje a la Selección Mexicana y presenta su jersey alternativo rumbo al Mundial 2026: este es su costo

La indumentaria rinde homenaje a México como sede de la Copa del Mundo 2026

Tigres rinde homenaje a la

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

La mexicana firmó su mejor temporada al finalizar segunda en el ranking del World Athletics Race Walking Tour

Alegna González cierra 2025 como

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

A lo largo de su carrera en la F1, el piloto tapatío ha competido con distintos números antes de consolidarse con uno en particular

Checo Pérez confirma el número
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG en

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

Capturan a la banda “Los Keos” por narcomenudeo y robar a visitantes en el Centro Histórico de Puebla

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek, la reina en

Salma Hayek, la reina en La Casita de Bad Bunny: así perreó y disfrutó del concierto como invitada VIP | VIDEO

Julieta Venegas y Bad Bunny: las emotivas FOTOS que nadie vio de sus ensayos previo al show en CDMX

Las Dueñas: Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer, ¿quién conquistó al público?

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

DEPORTES

Jake Paul reta a Canelo

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua: su historial de provocaciones

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club

Tigres rinde homenaje a la Selección Mexicana y presenta su jersey alternativo rumbo al Mundial 2026: este es su costo

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América