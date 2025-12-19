México Deportes

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

El streamer español soltó una definición que reavivó uno de los conceptos más polémicos del futbol mexicano

El español demostró que el término ya trascendió fronteras y es reconocido fuera del país. (Ilustración: Jovani Pérez)

La visita de Ibai Llanos a México no pasó desapercibida. El streamer español, considerado uno de los creadores de contenido más influyentes a nivel mundial, generó entusiasmo entre sus seguidores y sostuvo encuentros con diversas figuras del ecosistema digital mexicano. No obstante, su estancia en el país no solo estuvo ligada al entretenimiento en línea, sino también a un inesperado vínculo con el futbol mexicano.

Durante distintas apariciones públicas y transmisiones, Ibai demostró que su conocimiento va más allá del streaming y los esports. El creador de contenido evidenció estar familiarizado con referencias culturales profundamente arraigadas en México, en especial aquellas relacionadas con la Liga MX, un torneo que ha ganado notoriedad internacional gracias a su narrativa, rivalidades históricas y momentos memorables.

Ese cruce entre cultura digital y futbol se hizo evidente durante una dinámica de preguntas y respuestas junto a la streamer mexicana Samy Rivers. Lo que comenzó como una charla relajada terminó convirtiéndose en un momento viral que tocó una de las fibras más sensibles del futbol nacional: Cruz Azul y el significado del término “cruzazulear”.

El comentario del creador de contenido evidenció el alcance global del futbol mexicano.

Durante la dinámica, en la que se abordaron expresiones populares como “te chilla la ardilla”, “me dio el mal del puerco” o “quiero echarme un coyotito”, Samy Rivers lanzó una pregunta directa sobre el concepto asociado a las derrotas históricas de La Máquina. Sin dudarlo, Ibai Llanos respondió: “Cruzazulear es pechofriar”.

La frase se propagó de inmediato en redes sociales, generando reacciones divididas entre risas, molestia e intensos debates entre aficionados. Ibai amplió su explicación al señalar que Cruz Azul es visto internacionalmente como un equipo “pecho frío”, una etiqueta utilizada para describir a clubes que fallan en momentos clave. Incluso ejemplificó el término con la expresión: “Cruz Azul, pechofria, no la vayas a cagar”.

El streamer español participó en una dinámica con la mexicana, Samy Rivers sobre adivinar el significado de palabras mexicanas Crédito: Instagram / Samy Rivers

Las constantes caídas del club en Finales y Liguillas alimentaron durante años esa narrativa, que se consolidó mucho antes de que Cruz Azul rompiera su sequía de títulos en 2021. Tras la viralización del clip, Ibai intentó matizar sus declaraciones aclarando que no tiene nada en contra de la institución. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho y confirmó que “cruzazulear” dejó de ser un término local para convertirse en una referencia reconocible incluso fuera de México.

