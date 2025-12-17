México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo (Ilustración: Jesús Aviles)

La venta de boletos para el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte desató una ola de expectativas y frustraciones entre los aficionados, el sitio Fanki se encargó de distribuir los accesos para la reapertura del nuevo Estadio Azteca. Pero, desde la preventa hubo una serie de irregularidades, pues la página se cayó y miles de personas se quedaron sin posibilidades de tener su boleto.

Luego de que Fanki confirmó que se agotaron los boletos, aquellos que tenían la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo en tierras mexicanas se esfumó. Pero, también provocó una serie de críticas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la planeación del evento, en especial por la relevancia que tiene el partido rumbo al Mundial 2026.

El Estadio Banorte, ubicado en México, reabrirá el 28 de marzo tras remodelaciones, con capacidad ampliada a 85 mil asistentes. Sin embargo, la cantidad de boletos disponibles para la venta abierta fue drásticamente limitada.

¿Cuántos boletos vendieron para el México vs Portugal?

Fanki comunicó en sus redes sociales que los boletos estaban agotados poco después de habilitar la plataforma ( REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La venta de los accesos comenzó el 11 de diciembre con una preventa exclusiva para clientes Banorte, esto por ser el nuevo patrocinador del Coloso de Santa Úrsula. Debido a problemas técnicos y un ataque cibernético, la boletera Fanki pospuso la preventa al 12 de diciembre. En esa jornada, según cifras a las que accedió ESPN, se vendieron alrededor de 16 mil 753 boletos. El 13 de diciembre se abrió la venta general, pero solo se ofrecieron 2 mil 740 entradas adicionales, que se agotaron en minutos.

Fanki comunicó en sus redes sociales que los boletos estaban agotados poco después de habilitar la plataforma. En consecuencia, solo se pusieron a la venta al público un total de 19 mil 493 boletos de los 85 mil lugares que tiene el recinto, según ESPN, es decir que representa menos de una cuarta parte de la capacidad del recinto.

¿Por qué vendieron pocos boletos para el México vs Portugal?

Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)

La decisión de restringir la venta de boletos provino de los organizadores del partido, según fuentes consultadas por ESPN. Además de las entradas puestas a disposición del público general, se asignaron 6 mil 300 boletos a palcohabientes y 8 mil a plateas.

El resto de los boletos, hasta completar el aforo, quedó reservado para compromisos internos de la FMF y los organizadores. En total, entre plateas y palcos sumaron 14 mil 300 entradas, mientras que 51 mil 206 boletos permanecieron en manos de los organizadores para cumplir con acuerdos institucionales y de patrocinio de la Federación Mexicana.

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en México disparó la demanda de boletos a niveles inéditos. Fanki reportó en sus redes sociales que “más de 1 millón de aficionados intentaron asegurar su lugar para presenciar este encuentro y formar parte de un momento histórico del fútbol“.

Ante la polémica por la escasez de boletos y los problemas técnicos en la preventa, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, abordó el tema en conferencia de prensa en Querétaro. “En el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Realmente no ha habido problemas, la venta de los boletos para el México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad”, afirmó Sisniega.