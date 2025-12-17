México Deportes

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

Miles de aficionados denunciaron fallas en la página Fanki para comprar los accesos, la gran mayoría se quedó sin la posibilidad de ver a CR7 en el Estadio Banorte

Guardar
México vs Portugal: cuántos boletos
México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo (Ilustración: Jesús Aviles)

La venta de boletos para el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte desató una ola de expectativas y frustraciones entre los aficionados, el sitio Fanki se encargó de distribuir los accesos para la reapertura del nuevo Estadio Azteca. Pero, desde la preventa hubo una serie de irregularidades, pues la página se cayó y miles de personas se quedaron sin posibilidades de tener su boleto.

Luego de que Fanki confirmó que se agotaron los boletos, aquellos que tenían la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo en tierras mexicanas se esfumó. Pero, también provocó una serie de críticas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la planeación del evento, en especial por la relevancia que tiene el partido rumbo al Mundial 2026.

El Estadio Banorte, ubicado en México, reabrirá el 28 de marzo tras remodelaciones, con capacidad ampliada a 85 mil asistentes. Sin embargo, la cantidad de boletos disponibles para la venta abierta fue drásticamente limitada.

¿Cuántos boletos vendieron para el México vs Portugal?

Fanki comunicó en sus redes
Fanki comunicó en sus redes sociales que los boletos estaban agotados poco después de habilitar la plataforma ( REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La venta de los accesos comenzó el 11 de diciembre con una preventa exclusiva para clientes Banorte, esto por ser el nuevo patrocinador del Coloso de Santa Úrsula. Debido a problemas técnicos y un ataque cibernético, la boletera Fanki pospuso la preventa al 12 de diciembre. En esa jornada, según cifras a las que accedió ESPN, se vendieron alrededor de 16 mil 753 boletos. El 13 de diciembre se abrió la venta general, pero solo se ofrecieron 2 mil 740 entradas adicionales, que se agotaron en minutos.

Fanki comunicó en sus redes sociales que los boletos estaban agotados poco después de habilitar la plataforma. En consecuencia, solo se pusieron a la venta al público un total de 19 mil 493 boletos de los 85 mil lugares que tiene el recinto, según ESPN, es decir que representa menos de una cuarta parte de la capacidad del recinto.

¿Por qué vendieron pocos boletos para el México vs Portugal?

Los seguidores podrán asegurarse un
Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)

La decisión de restringir la venta de boletos provino de los organizadores del partido, según fuentes consultadas por ESPN. Además de las entradas puestas a disposición del público general, se asignaron 6 mil 300 boletos a palcohabientes y 8 mil a plateas.

El resto de los boletos, hasta completar el aforo, quedó reservado para compromisos internos de la FMF y los organizadores. En total, entre plateas y palcos sumaron 14 mil 300 entradas, mientras que 51 mil 206 boletos permanecieron en manos de los organizadores para cumplir con acuerdos institucionales y de patrocinio de la Federación Mexicana.

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en México disparó la demanda de boletos a niveles inéditos. Fanki reportó en sus redes sociales que “más de 1 millón de aficionados intentaron asegurar su lugar para presenciar este encuentro y formar parte de un momento histórico del fútbol“.

Ante la polémica por la escasez de boletos y los problemas técnicos en la preventa, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, abordó el tema en conferencia de prensa en Querétaro. “En el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Realmente no ha habido problemas, la venta de los boletos para el México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad”, afirmó Sisniega.

Temas Relacionados

México vs PortugalEstadio AztecaEstadio BanorteSelección MexicanaFMFFankimexico-deportes

Más Noticias

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

El estratega argentino tuvo una salida polémica del equipo cementero

El jugador que Martín Anselmi

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

El estadounidense colgó los guantes del pugilismo profesional a los 38 años

Crawford anuncia su retiro del

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

El periodista de TUDN aseguró que no tiene intenciones de conversar con el técnico de Toluca ras la pelea que protagonizaron en La Bombonera

Por qué Faitelson no se

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

El grupo nacional apuesta por la combinación de experiencia y juventud para afrontar el reto en tres sedes internacionales

Delegación mexicana de clavados confirma

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

El técnico argentino reafirma su negativa a dirigir al combinado nacional pese a que conoce muy bien el fútbol mexicano y ha logrado consagrarse en la Liga MX

Turco Mohamed le hace el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

ENTRETENIMIENTO

Toño Mauri festeja cinco años

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

DEPORTES

El jugador que Martín Anselmi

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional