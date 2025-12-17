“El Frankenstein de los Medios”: así reaccionó José Ramón Fernández al pleito entre Mohamed y Faitelson

Las diferencias entre los comunicadores se encendieron nuevamente luego del reclamo del Turco a Faitelson.

El mundo del periodismo deportivo mexicano se encuentra en medio del ojo del huracán tras la final de la Liga MX, luego de que José Ramón Fernández lanzó un insulto directo a David Faitelson, su exalumno y colega, en medio de la controversia generada por la actitud del técnico Antonio Mohamed.

El episodio, ocurrido después del bicampeonato del Toluca, expuso tensiones internas entre los comunicadores y reavivó el debate sobre los límites de la crítica en el fútbol nacional hacia los protagonistas del balompié.

‘Joserrá’ arremete contra Faitelson

Durante una intervención en el noticiero deportivo ‘Fútbol Picante’ de ESPN, Fernández evitó responder a una pregunta sobre la grandeza del Toluca en comparación con los Pumas de la UNAM y, en cambio, centró su atención en la polémica que involucraba a Faitelson y Mohamed.

José Ramón Fernández condenó la forma en la que Faitelson se dirigió hacia el técnico argentino. (IG/ @joseramonfernandeza)

El comentarista, conocido como ‘Joserra’, calificó a Faitelson como “el Frankenstein de los medios” y desestimó la controversia como “polémica barata”. Estas palabras surgieron en un intercambio con el conductor Sergio Dipp, quien aludió a Faitelson como su alumno más destacado, sin mencionar su nombre de manera explícita.

“Un dueño que pone su dinero para que el Toluca tenga un estadio fantástico, tenga un gran equipo de fútbol y hoy sea bicampeón, y hoy que le hayan armado un escándalo en sus instalaciones atacando a Mohamed brutalmente el ‘Frankenstein de Chapultepec’, atacándolo con todo para sacarlo de quicio previo a un partido de fútbol cuando los nervios están a punto”, puntualizó.

“Está muy mal, muy mal. Tú puedes opinar o no opinar, pero no atacar violentamente. ¿Por qué crees que eres el número uno? No, por Dios, me parece falta de neuronas, falta de inteligencia. Han creado un Frankenstein, ha hecho mucho daño y Mohamed actuó como tal. ¡No hay más! ¿Por qué en tu casa no puedes permitir que te lleguen a decir qué jugador meter o sacar? ¡Estás equivocado! Es el Frankenstein de los medios, el más imbécil”, sentenció el periodista.

Las tensiones entre los comunicadores se remontan a varios años atrás.

¿Cómo comenzó el conflicto?

La polémica entre Mohamed y Faitelson comenzó durante la transmisión del partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, celebrada en el Estadio Nemesio Diez. En ese contexto, Faitelson criticó la decisión técnica de Mohamed de alinear a Luis García Palomera en lugar de Hugo González, señalando que al entrenador argentino le faltaron valores éticos y morales al tomar esa determinación. La referencia a González, apodado despectivamente ‘Manos Guangas’ tras un error en el partido de ida que permitió el único gol de Tigres, intensificó la controversia.

La reacción de Mohamed fue inmediata. Molesto por los comentarios de Faitelson, el director técnico de Toluca abandonó una entrevista en vivo con Televisa y TUDN durante los festejos del título, lo que generó una ola de reacciones en los medios deportivos y en redes sociales.

El entrenador bicampeón del fútbol mexicano enfrentó al periodista luego de ganar la final del torneo Apertura 2025. Crédito: TikTok @lsamx21

Al concluir su intervención, Fernández dejó clara su postura sobre el proceder de su exalumno, con una sentencia que marcó el tono de la discusión y evidenció la ruptura entre ambos comunicadores.