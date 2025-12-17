¿Deja el América? Álvaro Fidalgo podría partir a Europa y perder su convocatoria con la Selección Mexicana

La salida de Fidalgo afectaría los planes de Javier Aguirre, comprometiendo su participación en el Mundial 2026 con México. (Mexsport)

La permanencia de Álvaro Fidalgo en el Club América se encuentra en riesgo, luego de que se diera a conocer el interés de clubes europeos por fichar al mediocampista español naturalizado mexicano.

La posible salida del ‘Maguito’ no solo afectaría al equipo azulcrema, sino también a los planes de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Europa busca a Álvaro Fidalgo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con el periodista deportivo Julio “El Profe” Ibañez, varios equipos del Viejo Continente han mostrado interés en el exjugador del Real Madrid, lo que podría llevarlo a salir de México en los próximos días.

Aunque el jugador tiene contrato con el equipo azulcrema hasta junio de 2026, una oferta importante podría convencer al club de cederlo.

Se ha señalado que clubes como Sevilla y Valencia han seguido de cerca al mediocampista americanista. Según Transfermarkt, su valor actual es de 9 millones de euros, lo que confirma su relevancia en el mercado internacional.

Posible reemplazo en el América

(X / @ClubAmerica)

En caso de concretarse la salida de Fidalgo, el director técnico André Jardine ya tendría contemplado a Obed Vargas como su sustituto.

El joven de 20 años milita actualmente en Seattle Sounders de la MLS y ha despertado interés de clubes europeos, según reportes de Fabrizio Romano.

Su incorporación buscaría mantener la solidez en el mediocampo del conjunto azulcrema.

Impacto en la Selección Mexicana

(Ilustración: Jesús Aviles)

La posible marcha de Fidalgo afectaría también a la Selección Mexicana.

El jugador estaba considerado para integrarse al proceso de Javier Aguirre y podría debutar en encuentros internacionales, incluyendo el partido contra Portugal.

De salir del América y de la Liga MX, Fidalgo perdería la oportunidad de formar parte del Tricolor en el Mundial 2026, representando una baja significativa para el equipo nacional.