Definidas las fechas de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS, ya tiene fechas oficiales para su edición 2026, la cual se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre.

A diferencia de años anteriores, que arrancaban en julio, este año se pospuso el inicio del certamen para evitar que se empalmara con el mundial 2026.

Los Seattle Sounders, que vienen de vencer al Inter Miami de Lionel Messi en la final pasada, buscarán refrendar su corona, mientras que los equipos mexicanos irán al acecho de su primer campeonato, en una competencia que ha sido dominada por los equipos de la MLS.

Formato Leagues Cup 2026

La edición 2026 de la Leagues Cup conservará el formato introducido en 2025, donde los clubes se dividirán en dos tablas generales: una con los 18 equipos de la Liga Mx y otra con los mejores 18 de la MLS.

Cada equipo jugará tres partidos contra rivales de la liga contraria en la fase de grupos, generando un total de 54 encuentros cargados de emoción.

Los cuatro mejores de cada liga avanzarán a los cuartos de final, donde cada llave enfrentará a un equipo de la Liga MX contra un conjunto de la MLS, asegurando duelos cruzados desde esa instancia.

A partir de la fase de semifinales ya puede haber partidos entre dos equipos de la misma liga.

Qué equipos participarán en Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 ya tiene sus protagonistas definidos. Con los 18 equipos de la Liga MX al completo y los 18 mejores de la MLS (seleccionados por su rendimiento en la temporada 2025), el torneo promete duelos épicos entre las dos ligas más competitivas de Norteamérica.

Liga Mx

Atlas FC

Club América

Atlético de San Luis

Club Guadalajara

Cruz Azul

FC Juárez

Club León

Mazatlán FC

CF Monterrey

Club Necaxa

CF Pachuca

Club Puebla

Pumas UNAM

Club Querétaro

Santos Laguna

Tigres UANL

Club Tijuana

Toluca FC

Equipos de la MLS

Austin FC

Charlotte FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Columbus Crew

FC Dallas

Inter Miami CF

LAFC

Minnesota United FC

Nashville SC

New York City FC

Orlando City SC

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego FC

Seattle Sounders FC

Vancouver Whitecaps FC

Con gigantes como América, Tigres, Inter Miami y los campeones Seattle Sounders en la contienda, este torneo promete estar cargado de emociones.

La hegemonía de la MLS

La Leagues Cup ha disputado cinco ediciones oficiales, con un balance de dos títulos para la Liga MX y tres para la MLS. Sin embargo, los dos campeonatos de la liga mexicana vinieron en los primeros dos torneos, en los cuales solamente había cuatro equipos de cada liga.

En la edición inaugural de 2019, Cruz Azul de la Liga MX se coronó campeón al vencer 2-1 a Tigres en la final, con goles de Yoshimar Yotún y Jonathan Rodríguez.

Para el 2020, el torneo fue cancelado por la pandemia del Covid-19 y fue hasta el 2021 cuando regresó a la actividad.

Esta edición vio a otro conjunto mexicano coronarse, luego de que el Club León venciera a los Seattle Sounders por marcador de 3-2.

En 2022, se realizó una Leagues Cup Showcase sin campeonato de por medio con cinco juegos de exhibición:

Los Ángeles Galaxy vs Chivas Rayadas del Guadalajara.

Los Ángeles FC vs Club América.

FC Cincinnati vs Chivas Rayadas del Guadalajara.

Nashville SC vs Club América.

Real Salt Lake vs Club Atlas.

Sin embargo, la hegemonía mexicana inicial fue reemplazada por un dominio absoluto de liga estadounidense con el cambio de formato. En 2023, el Inter de Miami se proclamó campeón tras vencer a Nashville en una dramática tanda de penales.

En 2024, la final volvió a disputarse entre dos equipos de la MLS, con el Columbus Crew imponiéndose dramáticamente 3-1 al LAFC gracias a un doblete del Cucho Hernández.

Por tercer año consecutivo, la gran final de 2025 enfrentó a clubes estadounidenses, donde Seattle Sounders aplastó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi.