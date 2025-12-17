Definidas las fechas de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS, ya tiene fechas oficiales para su edición 2026, la cual se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre.
A diferencia de años anteriores, que arrancaban en julio, este año se pospuso el inicio del certamen para evitar que se empalmara con el mundial 2026.
Los Seattle Sounders, que vienen de vencer al Inter Miami de Lionel Messi en la final pasada, buscarán refrendar su corona, mientras que los equipos mexicanos irán al acecho de su primer campeonato, en una competencia que ha sido dominada por los equipos de la MLS.
Formato Leagues Cup 2026
La edición 2026 de la Leagues Cup conservará el formato introducido en 2025, donde los clubes se dividirán en dos tablas generales: una con los 18 equipos de la Liga Mx y otra con los mejores 18 de la MLS.
Cada equipo jugará tres partidos contra rivales de la liga contraria en la fase de grupos, generando un total de 54 encuentros cargados de emoción.
Los cuatro mejores de cada liga avanzarán a los cuartos de final, donde cada llave enfrentará a un equipo de la Liga MX contra un conjunto de la MLS, asegurando duelos cruzados desde esa instancia.
A partir de la fase de semifinales ya puede haber partidos entre dos equipos de la misma liga.
Qué equipos participarán en Leagues Cup 2026
La Leagues Cup 2026 ya tiene sus protagonistas definidos. Con los 18 equipos de la Liga MX al completo y los 18 mejores de la MLS (seleccionados por su rendimiento en la temporada 2025), el torneo promete duelos épicos entre las dos ligas más competitivas de Norteamérica.
Liga Mx
- Atlas FC
- Club América
- Atlético de San Luis
- Club Guadalajara
- Cruz Azul
- FC Juárez
- Club León
- Mazatlán FC
- CF Monterrey
- Club Necaxa
- CF Pachuca
- Club Puebla
- Pumas UNAM
- Club Querétaro
- Santos Laguna
- Tigres UANL
- Club Tijuana
- Toluca FC
Equipos de la MLS
- Austin FC
- Charlotte FC
- Chicago Fire FC
- FC Cincinnati
- Columbus Crew
- FC Dallas
- Inter Miami CF
- LAFC
- Minnesota United FC
- Nashville SC
- New York City FC
- Orlando City SC
- Philadelphia Union
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Diego FC
- Seattle Sounders FC
- Vancouver Whitecaps FC
Con gigantes como América, Tigres, Inter Miami y los campeones Seattle Sounders en la contienda, este torneo promete estar cargado de emociones.
La hegemonía de la MLS
La Leagues Cup ha disputado cinco ediciones oficiales, con un balance de dos títulos para la Liga MX y tres para la MLS. Sin embargo, los dos campeonatos de la liga mexicana vinieron en los primeros dos torneos, en los cuales solamente había cuatro equipos de cada liga.
En la edición inaugural de 2019, Cruz Azul de la Liga MX se coronó campeón al vencer 2-1 a Tigres en la final, con goles de Yoshimar Yotún y Jonathan Rodríguez.
Para el 2020, el torneo fue cancelado por la pandemia del Covid-19 y fue hasta el 2021 cuando regresó a la actividad.
Esta edición vio a otro conjunto mexicano coronarse, luego de que el Club León venciera a los Seattle Sounders por marcador de 3-2.
En 2022, se realizó una Leagues Cup Showcase sin campeonato de por medio con cinco juegos de exhibición:
- Los Ángeles Galaxy vs Chivas Rayadas del Guadalajara.
- Los Ángeles FC vs Club América.
- FC Cincinnati vs Chivas Rayadas del Guadalajara.
- Nashville SC vs Club América.
- Real Salt Lake vs Club Atlas.
Sin embargo, la hegemonía mexicana inicial fue reemplazada por un dominio absoluto de liga estadounidense con el cambio de formato. En 2023, el Inter de Miami se proclamó campeón tras vencer a Nashville en una dramática tanda de penales.
En 2024, la final volvió a disputarse entre dos equipos de la MLS, con el Columbus Crew imponiéndose dramáticamente 3-1 al LAFC gracias a un doblete del Cucho Hernández.
Por tercer año consecutivo, la gran final de 2025 enfrentó a clubes estadounidenses, donde Seattle Sounders aplastó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi.