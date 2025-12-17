México Deportes

Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez no entran en planes de Chivas para la próxima temporada

El Guadalajara se prepara para lo que será su pretemporada de playa rumbo al Clausura 2026 y lo hará sin la presencia de estos jugadores

Guardar
Chivas viaja a Barra de
Chivas viaja a Barra de Navidad para arrancar la pretemporada del Clausura 2026 sin tres de sus jugadores. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Este miércoles, Chivas viajará a Barra de Navidad para dar inicio a su pretemporada de cara al Clausura 2026. Sin embargo, lo hará sin tres jugadores clave: Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes no entrarán en los planes de Gabriel Milito para el próximo torneo.

Paola de la Torre, reportera de Fox Sports, confirmó que Chivas está listo para su pretemporada en la playa con miras al próximo torneo. Además, señaló que la Liga MX se perfila como el destino de Pulido y Mozo, mientras que Erick Gutiérrez apunta a la MLS.

El futuro de Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez, con 13 partidos
Erick Gutiérrez, con 13 partidos y dos asistencias en el último semestre con Chivas, suena como refuerzo del San Diego FC. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Según Mediotiempo, el destino de Erick Gutiérrez podría ser el San Diego FC, donde juega Hirving “Chucky” Lozano, su ex compañero en los Tuzos del Pachuca y en la Selección Mexicana.

El mediocampista disputó 13 partidos en el semestre, donde no pudo marcar gol y colaboró con par de asistencias. Aunque el interés del equipo estadounidense es real, aún no existe un acuerdo para hacerse de sus servicios.

Varios equipos de la Liga Mx interesados en Pulido y Mozo

Alan Pulido, con contrato hasta
Alan Pulido, con contrato hasta el 31 de diciembre, podría llegar al Necaxa con Chivas pagando parte de su salario, aunque depende de Diber Cambindo. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Según información de Fox Sports, el caso de Alan Pulido resulta llamativo, ya que pese a terminar contrato el 31 de diciembre, Chivas podría pagar parte de su salario a un club interesado.

En las últimas semanas han surgido diversos reportes que vinculan a Alan Pulido con el Necaxa, pero todo dependerá del futuro de Diber Cambindo en el conjunto de los Hidrorayos.

Alan Mozo no ha tenido fortuna en su carrera. En sus inicios con Pumas prometía ser uno de los mejores laterales mexicanos, pero situaciones extracancha y lesiones le han impedido mantener la regularidad deseada.

Con la gran temporada de Richard Ledezma y Brian González, Mozo ha perdido minutos en Chivas, que busca darle salida a un equipo interesado en sus servicios.

Ángel Sepúlveda cerca de Chivas

El delantero reportará con el
El delantero reportará con el Rebaño este miércoles para realizar pruebas médicas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según información de Omar Villarreal, reportero de TV Azteca, el ex delantero de Cruz Azul reportará con el Rebaño Sagrado este miércoles para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato para convertirse en nuevo jugador del Guadalajara.

Ángel Sepúlveda llegará a reforzar una delantera conformada por Armando “La Hormiga” González y Ricardo Marín, ya que algunos rumores apuntan a que Teun Wilke podría irse cedido a préstamo del club.

Temas Relacionados

ChivasLiga MxPretemporadaAlan MozoAlan PulidoErick Gutiérrezmexico-deportes

Más Noticias

Faitelson se planta y no se disculpará con Mohamed tras cuestionar su ética: “Tengo la consciencia muy tranquila”

El analista aseguró que no cometió ningún error y mantiene sus críticas al técnico del Toluca

Faitelson se planta y no

Juan Pablo Vigón, futbolista de Tigres recibe duro castigo tras agredir a jugador del Toluca

El mediocampista de los felinos recibió severa suspensión luego de protagonizar un altercado al término de la tanda de penales ante los Diablos

Juan Pablo Vigón, futbolista de

Liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados nacionales: ¿Qué equipos serán los más afectados?

América podría perder hasta cinco futbolistas si se confirman las convocatorias

Liguilla del Clausura 2026 sin

Talavera vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver en México el duelo de la Copa del Rey

El partido corresponde a la edición 2025-26 de la Copa del Rey y define a uno de los equipos que avanzará a la siguiente ronda del certamen

Talavera vs Real Madrid: dónde

Definidas las fechas de la Leagues Cup 2026

La Liga Mx busca acabar con la hegemonía de tres campeonatos consecutivos de la MLS en la competencia

Definidas las fechas de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos extorsionadores de

Caen tres presuntos extorsionadores de “Los Negros” por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes

Caen 3 extorsionadores de Los Blancos de Troya en Michoacán, uno es líder regional y operador dronero

¿Fentanilo como arma de destrucción masiva? Estas serían las consecuencias para México según un exagente de la DEA

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar asegura que Nodal

Ángela Aguilar asegura que Nodal “está loco” por los viajes que hace para acompañarla en sus conciertos

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras polémica con Christian Nodal y su violinista

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

DEPORTES

Faitelson se planta y no

Faitelson se planta y no se disculpará con Mohamed tras cuestionar su ética: “Tengo la consciencia muy tranquila”

Juan Pablo Vigón, futbolista de Tigres recibe duro castigo tras agredir a jugador del Toluca

Liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados nacionales: ¿Qué equipos serán los más afectados?

Talavera vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver en México el duelo de la Copa del Rey

Definidas las fechas de la Leagues Cup 2026