Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez no entran en planes de Chivas para la próxima temporada

Chivas viaja a Barra de Navidad para arrancar la pretemporada del Clausura 2026 sin tres de sus jugadores. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Este miércoles, Chivas viajará a Barra de Navidad para dar inicio a su pretemporada de cara al Clausura 2026. Sin embargo, lo hará sin tres jugadores clave: Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes no entrarán en los planes de Gabriel Milito para el próximo torneo.

Paola de la Torre, reportera de Fox Sports, confirmó que Chivas está listo para su pretemporada en la playa con miras al próximo torneo. Además, señaló que la Liga MX se perfila como el destino de Pulido y Mozo, mientras que Erick Gutiérrez apunta a la MLS.

El futuro de Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez, con 13 partidos y dos asistencias en el último semestre con Chivas, suena como refuerzo del San Diego FC. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Según Mediotiempo, el destino de Erick Gutiérrez podría ser el San Diego FC, donde juega Hirving “Chucky” Lozano, su ex compañero en los Tuzos del Pachuca y en la Selección Mexicana.

El mediocampista disputó 13 partidos en el semestre, donde no pudo marcar gol y colaboró con par de asistencias. Aunque el interés del equipo estadounidense es real, aún no existe un acuerdo para hacerse de sus servicios.

Varios equipos de la Liga Mx interesados en Pulido y Mozo

Alan Pulido, con contrato hasta el 31 de diciembre, podría llegar al Necaxa con Chivas pagando parte de su salario, aunque depende de Diber Cambindo. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Según información de Fox Sports, el caso de Alan Pulido resulta llamativo, ya que pese a terminar contrato el 31 de diciembre, Chivas podría pagar parte de su salario a un club interesado.

En las últimas semanas han surgido diversos reportes que vinculan a Alan Pulido con el Necaxa, pero todo dependerá del futuro de Diber Cambindo en el conjunto de los Hidrorayos.

Alan Mozo no ha tenido fortuna en su carrera. En sus inicios con Pumas prometía ser uno de los mejores laterales mexicanos, pero situaciones extracancha y lesiones le han impedido mantener la regularidad deseada.

Con la gran temporada de Richard Ledezma y Brian González, Mozo ha perdido minutos en Chivas, que busca darle salida a un equipo interesado en sus servicios.

Ángel Sepúlveda cerca de Chivas

El delantero reportará con el Rebaño este miércoles para realizar pruebas médicas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según información de Omar Villarreal, reportero de TV Azteca, el ex delantero de Cruz Azul reportará con el Rebaño Sagrado este miércoles para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato para convertirse en nuevo jugador del Guadalajara.

Ángel Sepúlveda llegará a reforzar una delantera conformada por Armando “La Hormiga” González y Ricardo Marín, ya que algunos rumores apuntan a que Teun Wilke podría irse cedido a préstamo del club.