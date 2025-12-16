Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Murió Solomon Grundy a los 64 años de edad (Captura X)

Solomon Grundy, reconocido luchador estadounidense que dejó una huella profunda en la lucha libre mexicana, falleció este lunes 15 de diciembre a los 64 años. Su deceso fue confirmado por el exluchador El Dandy, quien fue uno de los compañeros de Grundy arriba del cuadrilátero.

El Granjero de Kentucky dejó un legado en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la Triple A (AAA), donde se consolidó como una figura emblemática gracias a su imponente presencia y carisma.

El anuncio de la muerte de Grundy se realizó sin detallar la causa exacta, aunque en los últimos años enfrentó diversos problemas de salud. Grundy, pese a ser norteamericano, se ganó el cariño de los mexicanos por sus actuaciones arriba del ring en la década de los años noventa.

¿Quién fue Solomon Grundy?

Solomon Grundy conquistó al público mexicano del CMLL y AAA (x/ @OpinionBajio)

Nacido como Tim Hagood en San Antonio, Texas, Grundy inició su carrera en la lucha libre en 1987. Sin embargo, fue a partir de 1990, tras su llegada a México, cuando alcanzó el reconocimiento masivo. Su estatura y corpulencia —llegó a pesar 229 kilos— lo convirtieron en uno de los luchadores más pesados que han pisado los encordados mexicanos, ganándose rápidamente la admiración del público.

La imagen de Grundy, apodado el Granjero de Kentucky, se distinguía por su barba tupida, cabello largo y un característico overol de mezclilla. Aunque su personaje se presentaba como un rudo enmascarado, su actitud fuera del ring y la empatía que generaba entre los aficionados contrastaban con su rol de villano. Muchos seguidores lo describieron como una figura “agradable”, capaz de conectar con el público más allá de su papel en las historias del espectáculo.

En cuanto a logros deportivos, Grundy obtuvo dos campeonatos de parejas en Estados Unidos: el Texas Championship Wrestling junto a Tug Taylor y el Mid South Championship con Scott Steiner, quien posteriormente alcanzó notoriedad en la WWE. En México, aunque no conquistó títulos, protagonizó rivalidades intensas, especialmente contra Brazo de Plata y Aaron Grundy, a quienes logró rapar en combates memorables. Estas confrontaciones, junto con su presencia constante en el CMLL y la AAA, consolidaron su estatus como uno de los luchadores extranjeros más influyentes en la historia reciente de la lucha libre mexicana.

Murió Solomon Grundy (X/ @luchalibreonlin)

El legado de Grundy se refleja en el aprecio de colegas y aficionados, quienes recuerdan su capacidad para trascender los límites del personaje rudo y establecer una conexión genuina con el público. Su paso por los cuadriláteros dejó una marca indeleble, no solo por su físico imponente, sino por la simpatía y cercanía que supo cultivar a lo largo de su carrera.

¿De qué murió Solomon Grundy?

Entre sus fanáticos se conocía que Solomon Grundy padecía insuficiencia renal. Esta condición lo alejó de los cuadriláteros y provocó una notable pérdida de peso, apartándolo de la actividad que lo llevó a la fama tanto en México como en Estados Unidos. Hasta el momento, la familia no ha emitido algún comunicado al respecto.