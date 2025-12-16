Calendario de Tigres: estos son los partidos importantes del Clausura 2026

Tras caer en la final del Apertura 2025 ante Toluca, los Tigres UANL ya conocen su calendario para el próximo torneo, donde los felinos buscarán redimirse de esa dolorosa derrota y emprender el camino rumbo a conseguir su novena estrella.
Cabe recordar que la siguiente campaña será más breve de lo habitual, ya que la Selección Mexicana se concentrará por más de un mes en el Centro de Alto Rendimiento previo al comienzo del mundial 2026
Por ello, Tigres bajo la dirección de Guido Pizarro debe cambiar el chip rápidamente y enfocarse en sus próximos objetivos.
Debut de Tigres en Clausura 2026
Aunque el torneo comienza el viernes 9 de enero, Tigres entrará en acción dos días después, el domingo 11, visitando el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar a Atlético de San Luis.
Este arranque como visitante pondrá a prueba de inmediato la capacidad de los felinos para sumar puntos en un terreno complicado
En la segunda jornada, Tigres debutará en el Volcán el 14 de enero, recibiendo a Pumas en una fecha doble que pondrá a prueba la condición física de los jugadores desde las primeras jornadas.
Fecha del clásico regio
Uno de los encuentros más esperados por la afición felina llega el 7 de marzo, cuando Tigres reciba a su eterno rival, Rayados, en el Estadio Universitario de Nuevo León para disputar el Clásico Regiomontano.
El Clásico Regio siempre representa una prueba de fuego para los dirigidos por Guido Pizarro, quienes saldrán con la garra característica del Volcán para imponer condiciones frente a su afición.
Calendario completo de Tigres
Tigres UANL, subcampeón del Apertura 2025, arranca el Clausura 2026 con un calendario exigente que incluye visitas complicadas y duelos clave en el Volcán, en un torneo acortado por la preparación mundialista del Tri.
- Jornada 1: Querétaro vs Tigres | Alfonso Lastras | 11 de enero
- Jornada 2: Tigres vs Pumas | Universitario | 14 de enero
- Jornada 3: Tigres vs Toluca | Universitario | 17 de enero
- Jornada 4: León vs Tigres | Nou Camp | 31 de enero
- Jornada 5: Tigres vs Santos | Universitario | 6 de febrero
- Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres | EOU | 15 de febrero
- Jornada 7: Tigres vs Pachuca | Universitario | 20 de febrero
- Jornada 8: América vs Tigres | Ciudad de los Deportes | 28 de febrero
- Jornada 9: Puebla vs Tigres | Cuauhtémoc | 4 de marzo
- Jornada 10: Tigres vs Monterrey | Universitario | 7 de marzo
- Jornada 11: Tigres vs Gallos | Universitario | 13 o 15 de marzo
- Jornada 12: FC Juárez vs Tigres | Olímpico de Juárez | 22 de marzo
- Jornada 13: Tijuana vs Tigres | Caliente | 3 de abril
- Jornada 14: Tigres vs Chivas | Universitario | 11 de abril
- Jornada 15: Necaxa vs Tigres | Victoria | 17 de abril
- Jornada 16: Atlas vs Tigres | Jalisco | 22 de abril
- Jornada 17: Tigres vs Mazatlán | Universitario | 25 de abril
Este itinerario ofrece a los felinos oportunidades para sumar en casa ante rivales directos, pero exige consistencia en salidas duras para pelear el título y la novena estrella antes del parón mundialista.