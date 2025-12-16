Calendario de Tigres: estos son los partidos importantes del Clausura 2026

Tras la final perdida ante Toluca, Tigres ya tiene su calendario para un Clausura acortado por el Mundial. (Jovani Pérez: Infobae México)

Tras caer en la final del Apertura 2025 ante Toluca, los Tigres UANL ya conocen su calendario para el próximo torneo, donde los felinos buscarán redimirse de esa dolorosa derrota y emprender el camino rumbo a conseguir su novena estrella.

Cabe recordar que la siguiente campaña será más breve de lo habitual, ya que la Selección Mexicana se concentrará por más de un mes en el Centro de Alto Rendimiento previo al comienzo del mundial 2026

Por ello, Tigres bajo la dirección de Guido Pizarro debe cambiar el chip rápidamente y enfocarse en sus próximos objetivos.

Debut de Tigres en Clausura 2026

Tigres debuta el 11 de enero ante Atlético de San Luis en Alfonso Lastras. (REUTERS/Daniel Becerril)

Aunque el torneo comienza el viernes 9 de enero, Tigres entrará en acción dos días después, el domingo 11, visitando el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar a Atlético de San Luis.

Este arranque como visitante pondrá a prueba de inmediato la capacidad de los felinos para sumar puntos en un terreno complicado

En la segunda jornada, Tigres debutará en el Volcán el 14 de enero, recibiendo a Pumas en una fecha doble que pondrá a prueba la condición física de los jugadores desde las primeras jornadas.

Fecha del clásico regio

Tigres recibe a Rayados el 7 de marzo en el Universitario para el Clásico Regiomontano.(Cuartoscuro)

Uno de los encuentros más esperados por la afición felina llega el 7 de marzo, cuando Tigres reciba a su eterno rival, Rayados, en el Estadio Universitario de Nuevo León para disputar el Clásico Regiomontano.

El Clásico Regio siempre representa una prueba de fuego para los dirigidos por Guido Pizarro, quienes saldrán con la garra característica del Volcán para imponer condiciones frente a su afición.

Calendario completo de Tigres

Los felinos debutan en casa contra Pumas. (REUTERS/Henry Romero)

Tigres UANL, subcampeón del Apertura 2025, arranca el Clausura 2026 con un calendario exigente que incluye visitas complicadas y duelos clave en el Volcán, en un torneo acortado por la preparación mundialista del Tri.

Jornada 1: Querétaro vs Tigres | Alfonso Lastras | 11 de enero

Jornada 2: Tigres vs Pumas | Universitario | 14 de enero

Jornada 3: Tigres vs Toluca | Universitario | 17 de enero

Jornada 4: León vs Tigres | Nou Camp | 31 de enero

Jornada 5: Tigres vs Santos | Universitario | 6 de febrero

Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres | EOU | 15 de febrero

Jornada 7: Tigres vs Pachuca | Universitario | 20 de febrero

Jornada 8: América vs Tigres | Ciudad de los Deportes | 28 de febrero

Jornada 9: Puebla vs Tigres | Cuauhtémoc | 4 de marzo

Jornada 10: Tigres vs Monterrey | Universitario | 7 de marzo

Jornada 11: Tigres vs Gallos | Universitario | 13 o 15 de marzo

Jornada 12: FC Juárez vs Tigres | Olímpico de Juárez | 22 de marzo

Jornada 13: Tijuana vs Tigres | Caliente | 3 de abril

Jornada 14: Tigres vs Chivas | Universitario | 11 de abril

Jornada 15: Necaxa vs Tigres | Victoria | 17 de abril

Jornada 16: Atlas vs Tigres | Jalisco | 22 de abril



Jornada 17: Tigres vs Mazatlán | Universitario | 25 de abril

Este itinerario ofrece a los felinos oportunidades para sumar en casa ante rivales directos, pero exige consistencia en salidas duras para pelear el título y la novena estrella antes del parón mundialista.