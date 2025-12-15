Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver el juego en México

A falta de cuatro juegos, este Monday Night define posiciones de postemporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Los Delfines de Miami y los Acereros de Pittsburgh se enfrentarán este lunes por la noche para cerrar la semana 15 de la NFL en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

A falta de tres semanas y cuatro partidos para cerrar la temporada regular, el margen de maniobra para ambos equipos se reduce, por lo que este duelo será fundamental en su búsqueda por entrar a la postemporada.

Cómo llegan los Acereros de Pittsburgh

. Victoria ante Dolphins afianza a los de Tomlin; calendario infernal incluye Lions para Steelers y Patriots-Packers para Ravens. (Peter Casey-Imagn Images)

Los Steelers de Mike Tomlin pelean palmo a palmo con los Baltimore Ravens por el liderato de la División Norte de la AFC. Con récord de 7-6, Pittsburgh supera por un juego a Baltimore (7-7, que ya jugó esta semana) y una victoria ante los Dolphins los afianzaría en la cima.

El calendario final es complicado para ambos conjuntos, ya que los Acereros tienen que enfrentar a los Leones de Detroit, mientras que los Cuervos tendrán un par de misiones complicada ante Patriotas y Empacadores de Green Bay.

Además, en la semana 18 habrá un duelo directo entre Cuervos y Acereros, el cual podría ser agendado en domingo por la noche al tratarse de un juego crucial.

Los Delfines de Miami y su repunte en la temporada

Tras seis derrotas en sus primeros siete juegos, los Delfines todavía sueñan con entrar a la postemporada. (AP Photo/Adam Hunger)

Después de un mal arranque de temporada con seis derrotas en sus primeros siete encuentros, los Delfines han conseguido una racha de cuatro victorias consecutivas que los hace soñar todavía con el milagro de ingresar a la postemporada.

El equipo de la Florida ya no depende de sí mismo para clasificar a la postemporada, ya que tiene tres victorias de desventaja con el último puesto de comodines que es Houston, por lo que una derrota esta noche prácticamente los eliminaría de toda posibilidad de entrar a la postemporada.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Ambos se enfrentarán en un duelo crucial en sus aspiraciones de cara a playoffs. (Peter Casey-Imagn Images)

El encuentro podrá seguirse en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción de NFL Game Pass.