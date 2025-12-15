Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Así fue el momento en el que agredieron a Gignac en la Bombonera (X/ @SportyTV)

André Pierre-Gignac, delantero de Tigres, fue agredido por un aficionado de Toluca con un banderín cuando abandonaba el campo. El incidente sucedió durante la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, celebrada en el Estadio Nemesio Diez.

La agresión ocurrió en el segundo tiempo, justo cuando el francés se dirigía a la banca de suplentes tras salir de cambio por Guido Pizarro, en un partido que podría marcar el cierre de su carrera profesional. El episodio se produjo alrededor del minuto 57, después de que Gignac participó en la jugada que derivó en el primer gol del encuentro.

Al salir del terreno de juego, un seguidor de Toluca aprovechó el descuido de seguridad para golpear a Gignac, el aficionado estaba ubicado en la primera fila se estiró y golpeó el hombro del delantero con un banderín. La acción fue captada en videos difundidos en redes sociales, donde se observa que el impacto fue en el hombro y no en la cabeza, y que otro aficionado realizó una seña obscena hacia el jugador.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac looks on REUTERS/Eloisa Sanchez

La reacción de seguridad fue inmediata. Los guardias intervinieron para neutralizar al agresor, mientras el cuerpo técnico de Tigres, encabezado por Guido Pizarro, se acercó para atender a Gignac. El futbolista mostró sorpresa y se quejó del golpe, aunque no presentó una reacción mayor ante el hecho y solo observó al aficionado responsable antes de sentarse en la banca.

Gignac, cerca del retiro y con la ilusión de ser campeón con Tigres

El contexto del partido añade relevancia al incidente. Gignac fue sustituido por Nicolás Ibáñez poco antes del segundo gol de Toluca, que igualó el marcador global. La sustitución marcó el final de la participación del francés en el encuentro, que para muchos aficionados representó sus últimos minutos como profesional tras una trayectoria destacada con los regiomontanos.

A lo largo de su carrera en Tigres, Gignac se consolidó como una figura histórica, siendo el máximo goleador del club y protagonista en momentos clave, como el tiro libre que originó el primer gol de la final. Su legado en el fútbol mexicano se refleja tanto en los títulos obtenidos como en el impacto que generó dentro y fuera de la cancha.

(X/ @SportyTV)

El ambiente en el Estadio Nemesio Diez estuvo marcado por la intensidad de la final y la presión de la afición local. El comportamiento de algunos seguidores, evidenciado en la agresión y las actitudes hostiles hacia el delantero, puso en relieve los desafíos de seguridad en eventos deportivos de alto perfil y la necesidad de reforzar las medidas para proteger a los protagonistas del espectáculo.

Con el cierre de este capítulo, Gignac deja el fútbol profesional como máximo goleador de Tigres y con cinco campeonatos de Liga MX, consolidando su huella en la historia del club y del balompié mexicano.