PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

La definición internacional reunirá a los campeones de Europa y Sudamérica en Qatar en un duelo único

PSG y Flamengo se medirán
PSG y Flamengo se medirán en la Final de la Copa Intercontinental 2025 (X@fifaworldcup_es)

El Paris Saint-Germain (PSG) y Flamengo se medirán en lo que será la gran Final de la Copa Intercontinental 2025. Este encuentro reunirá a los campeones de la UEFA y la Conmebol en un duelo que definirá al nuevo monarca del Mundial de Clubes.

Cabe recordar que esta es la segunda edición de la Copa Intercontinental, anteriormente conocida como el Mundial de Clubes, en la que se presenta un formato renovado en el que solo participan los seis equipos que ganaron la edición anterior de los campeonatos continentales en cada confederación de la FIFA, enfrentándose entre sí en un cuadro de eliminación.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta (centro), sostiene la Copa Challengar tras la victoria del Flamengo sobre el Pyraids en Doha, Qatar, para avanzar a la final de la Copa Intercontinental. El partido se realizó el sábado 1|3 de diciembre de 2025 (AP Foto/Hussein Sayed)

¿Cómo ver la Final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo desde México?

La final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo se disputará este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver en vivo desde México a través de la plataforma de FIFA+.

Flamengo aseguró su lugar en la final tras superar dos compromisos exigentes. El conjunto brasileño primero se midió con Cruz Azul y posteriormente venció al Pyramids egipcio por 2-0 en el Estadio Áhmad bin Ali. Léo Pereira y Danilo marcaron los goles, ambos asistidos por Giorgian de Arrascaeta, lo que permitió al equipo carioca obtener el derecho de disputar el título ante el PSG

Por su parte, el PSG llega a la cita tras una victoria reciente en la Ligue 1, donde se impuso al Metz con un marcador de 3-2. Este triunfo refuerza el buen momento del club francés, que buscará añadir un nuevo trofeo internacional a su palmarés.

Giorgian De Arrascaeta marcó el 2-1 de la clasificación del conjunto brasileño en la Copa Intercontinental

Cruz Azul y su paso fugaz en la Copa Intercontinental 2025

El paso de Cruz Azul, representante de la Concacaf en la Copa Intercontinental de este año, concluyó tras enfrentarse al Flamengo en un duelo que volvió a poner en escena el tradicional Derbi de las Américas. El club mexicano, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, disputó un encuentro reñido pero terminó cayendo por 2 goles a 1 frente al conjunto brasileño.

La figura sobresaliente del partido fue Giorgian De Arrascaeta, quien protagonizó el marcador para Flamengo al marcar dos tantos clave. Por el lado del equipo de la Máquina, Jorge Sánchez logró reducir la diferencia, registrando también un doblete en su cuenta personal, lo que aportó emoción al desarrollo del encuentro, aunque insuficiente para cambiar el desenlace.

Cabe recordar que durante la edición anterior, fue Pachuca quien logró un resultado histórico para la región al ganar con claridad 3-0 ante Botafogo de Brasil. Este triunfo resultó aún más significativo considerando que el conjunto sudamericano llegaba al certamen tras haberse consagrado campeón tanto de la Copa Libertadores como del torneo nacional brasileño, el Brasileirao.

