Murió Jade Romero Peña, joven promesa del ciclismo mexicana a los 14 años

Su equipo deportivo anunció apoyo total a la familia y un homenaje póstumo para la joven atleta

Una carrera precoz, medallas nacionales y un futuro prometedor que terminó de forma inesperada.

El ciclismo mexicano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de Jade Romero Peña, una joven promesa que perdió la vida a los 14 años en un accidente carretero. Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, su fallecimiento ha generado consternación entre equipos, atletas y seguidores del deporte, quienes veían en ella a una futura figura del ciclismo nacional.

La noticia fue confirmada por el A.R. Monex Pro Cycling Team, escuadra a la que Jade se había integrado recientemente, mediante un comunicado difundido en redes sociales. La ciclista formaba parte del equipo femenil Sub-17, una categoría que en los últimos años se ha distinguido por impulsar el talento juvenil mexicano y de la que han surgido nombres destacados como Isaac del Toro y Said Cisneros.

En su mensaje, el conjunto expresó su pesar por la pérdida de la joven atleta, resaltando su disciplina y proyección: “Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”.

Aunque el equipo no detalló oficialmente las causas del fallecimiento, versiones difundidas por medios locales señalaron que se trató de un accidente carretero. El diario Esto indicó que el percance ocurrió cuando la ciclista se dirigía a Toluca. Hasta el 12 de diciembre de 2025, fecha de publicación de Latinus, no se había emitido un reporte oficial con información completa sobre lo sucedido.

Jade Romero Peña inició su camino en el ciclismo a los nueve años y, pese a su corta edad, ya acumulaba medallas en pruebas de ruta y montaña. En 2025 logró clasificar a las Olimpiadas Nacionales de la CONADE, un paso relevante dentro de su proceso de formación en el alto rendimiento juvenil.

Su llegada formal al A.R. Monex se dio a principios de diciembre, luego de ser detectada durante una gira de visorias realizada a finales de octubre. Días antes de su fallecimiento, el 7 de diciembre, la joven compartió en Facebook un mensaje que hoy adquiere un tono profundamente emotivo:

“Hoy formo parte del Team sub-17 Femenil de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos. Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente. Gracias a las personas que forman parte de este gran equipo, quienes lo hacen posible, y que apuestan por el talento mexicano. Esto es un motivo para seguir creyendo en mí, guiándome por lo que me gusta hacer, me inspira y me apasiona”.

Tras confirmar su deceso, el A.R. Monex informó que mantiene contacto permanente con la familia, a quienes están «brindándoles todo el apoyo que está en nuestras manos durante este momento tan doloroso». Como muestra de duelo, el equipo suspendió de manera temporal sus actividades y activó protocolos de apoyo emocional para atletas y personal. Además, adelantó que «en cuanto las condiciones emocionales y familiares lo permitan, realizaremos un homenaje para despedir y honrar la vida de Jade».

La partida de Jade Romero Peña deja una herida profunda en el deporte mexicano y evidencia lo frágil que puede ser el camino de las jóvenes promesas cuyo talento, en este caso, quedó truncado de manera irreversible.

