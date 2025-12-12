México Deportes

Los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano: ¿Quiénes dominan la élite de la Liga MX?

“El Turco” Mohamed está a un campeonato de entrar al selecto grupo de ganadores

Ferretti encabeza la lista de
Ferretti encabeza la lista de entrenadores más ganadores. (REUTERS/Daniel Becerril)

La historia del futbol mexicano ha estado marcada por entrenadores que han construido dinastías, consolidado proyectos y dejado huella con títulos que definieron eras completas.

En medio de ese recorrido, el nombre de Antonio Mohamed vuelve a colocarse en la conversación, pues su desempeño reciente con Toluca lo acerca a un grupo selecto de estrategas que han dominado la liga a lo largo de distintas décadas.

A partir de los registros oficiales de la Liga MX y los propios clubes, este recuento muestra quiénes son los técnicos más exitosos y cómo sus trayectorias han configurado el mapa del futbol nacional.

Antonio Mohamed: a un paso de ingresar al grupo de élite

(Vincent Carchietta-Imagn Images)
(Vincent Carchietta-Imagn Images)

De acuerdo con los registros de sus etapas en México, Antonio Mohamed suma cuatro campeonatos: Tijuana en el Apertura 2012, América en el Apertura 2014, Monterrey en el Apertura 2019 y Toluca en el Clausura 2025.

En caso de sumar otra estrella con los Diablos Rojos, igualaría a Lapuente y Vucetich con cinco títulos.

Enrique Meza: constancia y ciclos exitosos

(Foto: @ClubTiburones)
(Foto: @ClubTiburones)

Enrique Meza acumuló cuatro campeonatos como técnico. Con Toluca conquistó los torneos Verano 1998, 1999 y 2000, una etapa marcada por la regularidad y el dominio en la liga.

Años más tarde sumó una cuarta corona en el Clausura 2007 al frente de Pachuca, consolidando su trayectoria con un modelo de juego competitivo citado por sus propios clubes.

Manuel Lapuente: cinco títulos en distintas etapas

(X / @LigaBBVAMX)
(X / @LigaBBVAMX)

Manuel Lapuente se mantiene como una figura histórica con cinco títulos: Puebla (1982-1983), Necaxa (1994-1995 y 1995-1996) y América (Verano 2000).

Estos campeonatos representan tres momentos distintos de su carrera y confirman su capacidad para dirigir proyectos diversos, como lo documentan los registros de los propios equipos.

Víctor Manuel Vucetich: éxito sostenido con varios clubes

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Víctor Manuel Vucetich también suma cinco ligas como entrenador: León (1991-1992), Tecos (1993-1994), Pachuca (Apertura 2003) y los dos títulos consecutivos con Monterrey en el Apertura 2009 y 2010.

Su trayectoria está marcada por la competitividad en cada institución, según las estadísticas recopiladas por los clubes donde dirigió.

Raúl Cárdenas: el arquitecto de la Máquina

Raúl Cárdenas logró seis títulos en su carrera. Con Cruz Azul inició la etapa más dominante del club al ganar en 1968-1969 y posteriormente los torneos México 1970, 1971-1972, 1972-1973 y 1973-1974.

Más tarde sumó una sexta corona con América en la temporada 1975-1976. Estas conquistas forman parte de los registros históricos de ambas instituciones.

Ricardo Ferretti: el técnico más ganador

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Ricardo Ferretti encabeza la lista con siete campeonatos: Guadalajara (Verano 1997), Pumas (Clausura 2009) y cinco títulos con Tigres entre 2011 y 2019 (Apertura 2011, 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019).

Su etapa con el club universitario fue la más exitosa, de acuerdo con las cifras históricas de la institución, consolidando un ciclo que marcó al futbol mexicano.

