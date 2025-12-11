México Deportes

Místico vs Soberano Jr: un duelo de padrino contra ahijado por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL

El Rey de Plata y Oro pone su reinado en juego ante el Lujo de la Lucha Libre en un combate cargado de orgullo

La Arena México será testigo
La Arena México será testigo del choque más esperado del invierno: Místico vs Soberano Jr.

La Arena México prepara un cierre de año lleno de tensión, orgullo y un choque de generaciones este viernes 12 de diciembre, cuando Místico ponga en juego el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL ante Soberano Jr., en un duelo que ha encendido las expectativas entre la afición.

El Rey de Plata y Oro, símbolo indiscutible del bando técnico, sostendrá una defensa que promete ser una de las más exigentes de su ciclo, frente a un Soberano Jr. decidido a arrebatarle el reinado.

El Rey de Plata y Oro adelanta que no piensa dejar su campeonato en manos de nadie.

La previa del combate se ha cargado de declaraciones que revelan respeto, pero también un fuerte choque emocional. Soberano Jr., con la mira fija en convertirse en figura principal.

“Regreso por él, es el idolo de la Arena México, es la cara de la empresa. Y un día me dijeron si quieres ser el más grande, tienes que enfrentarte a los más grandes, no hay más. Y no hay más grande que el señor”, apuntó El Lujo de la Lucha Libre.

Místico, por su parte, mostró la mezcla de autoridad y experiencia que lo caracteriza.

“Esos rivales son los que te ponen a pensar. El ahijado quiere superar al padrino, siempre he demostrado que he tenido buena manos para agarrar ahijados y estoy seguro a donde puede llegar”, reconoció el campeón.

La tensión subió aún más cuando Soberano Jr. prometió una noche definitiva: “Este viernes, le voy a demostrar al ahijado. Le tengo mucho respeto. Vengo por su campeonato, vengo a demostrarte quien es el nuevo rey de la Arena México. Quiero ser yo el que acabé con la carrera del Rey de Plata y Oro”, declaró con firmeza.

Místico respondió con la misma intensidad: “Siempre he respetado a Soberano Jr. se lo que puede hacer un luchador como él pero lo que voy a hacer es prepararme y este Campeonato me costó sangre, sudor y lágrimas al vencer a un extranjero como MJF y este viernes lo voy a retener”, sostuvo, avisando que no piensa soltar la corona.

Soberano Jr. asegura que está listo para convertirse en el nuevo rey del CMLL.

La función también incluirá la última edición del torneo La Gran Alternativa 2025, donde ocho parejas buscarán los dos pases a la final. Participarán Atlantis Jr. y Xelhua, Volador Jr. y El Elemental, Templario y El Hijo del Pantera, Averno y Barboza, Titán y Explosivo, Euforia y El Gallero, un luchador sorpresa junto a Futuro, además de Ángel de Oro y Yutani.

Ocho duplas chocarán por los boletos a la final del último torneo del año.

En otro atractivo, Tessa Blanchard enfrentará a Zeuxis en un match relámpago de 10 minutos. Además, El Audaz, Valiente Jr. y Fugaz medirán fuerzas ante Okumura, Infarto e Hijo de Stuka Jr., mientras que Fury Boy y Kamelot abrirán la noche con otro match relámpago.

