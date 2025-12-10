Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Cruz Azul se enfrentará contra el Flamengo este miércoles en la Copa Intercontinental 2025 (X@CruzAzul)

Tras su reciente eliminación en las Semifinales del Apertura 2025 contra Tigres, Cruz Azul, se prepara para un desafío internacional de alto nivel: La Máquina Cementera enfrentará al Flamengo, que es vigente campeón del Brasileirao.

Ambos equipos se medirán en el denominado Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025 que tendrá como sede Qatar. Este encuentro representará una nueva oportunidad para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón de revertir una tendencia histórica adversa ante equipos brasileños.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul contra equipos brasileños?

El historial de la Máquina frente a clubes de Brasil no ha sido favorable, pues ha disputado ocho partidos ante rivales brasileños, con un saldo de tres empates, tres derrotas y únicamente dos victorias. Cabe inidicar que estos triunfos se registraron ante Sao Caetano y Corinthians, ambos en el marco de la Copa Libertadores.

En la edición de 2001 del torneo continental, el equipo celeste se midió con Sao Caetano en la fase de grupos, donde logró un empate y una victoria. Dos años más tarde, en 2003, se enfrentó al Corinthians: cayó en Brasil, pero luego se impuso con un contundente 3-0 en la Ciudad de México. Sin embargo, desde entonces, la escuadra mexicana no ha vuelto a superar a un club brasileño.

En los años posteriores, sumó un empate y una derrota ante Santos y Corinthians, respectivamente, durante las ediciones de la Copa Libertadores de 2003 y 2012.

Todo se originó en el marco de los festejos por el campeonato del Brasileirao

¿Cuándo y cómo ver el Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental?

El partido de Cruz Azul contra Flamengo en la Copa Intercontinental se podrá ver a través de la plataforma de streaming FIFA+. El encuentro entre ambas escuadras tendrá como sede el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayyan, Qatar y se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El choque entre la Máquina y el Flamengo en tierras arabes representa mucho más que la disputa de un trofeo: está en juego la historia, el prestigio y el orgullo de todo un continente. El duelo conocido como el Derbi de las Américas, reúne a los campeones de la Concacaf y la Conmebol en una cita que trasciende lo deportivo y pone en juego el orgullo y el prestigio continental.

Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo. Crédito: X: Cruz Azul

¿Cómo llegarán el Cruz Azul y el Flamengo al partido de la Copa Intercontinental?

Filipe Luis diseñó una estrategia concreta para que Flamengo mantuviera la frescura y el rendimiento durante la Copa Intercontinental, situación que el equipo mexicano no pudo emular por estar comprometido de forma paralela con la Liga MX. La diferencia en los procesos de preparación resulta evidente: los brasileños, que lograron alzarse con el título del Brasileirao y la Copa Libertadores en apenas cinco días, volaron a Catar con cerca de medio día adicional de margen y sus principales figuras en condiciones físicas óptimas. Mientras tanto, los celestes tuvieron que afrontar un calendario más exigente, encarando partidos decisivos ante Chivas y Tigres, lo que contrastó con la agenda más manejable de sus rivales sudamericanos.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 6, 2025 Cruz Azul's Jesus Orozco gets fouled by Tigres UANL's Angel Correa REUTERS/Daniel Becerril

Ahora, el grupo dirigido por Nicolás Larcamón llega a este compromiso tras una campaña agotadora en la Liga MX. Y es que apenas terminó ese desafío, el plantel cementero tuvo que modificar el enfoque y concentrarse de inmediato en el desafío internacional.