Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

El equipo que se imponga en el Derbi de las Américas no solo levantará un trofeo, sino que también avanzará para enfrentar a Pyramids FC

La Máquina Cementera y el
La Máquina Cementera y el Más Querido de Brasil se verán las caras en Doha - crédito Jesús Aviles / Infobae

Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán en el Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental en un duelo que ha generado gran expectativa entre las aficiones de ambos equipos.

La Copa Intercontinental, que reemplaza al anterior Mundial de Clubes, presenta un formato en el que cada partido a partir de la segunda ronda otorga un trofeo específico. En este contexto, el Derbi de las Américas reúne a los campeones de la Concachampions y la Copa Libertadores.

Cruz Azul se enfrentará contra
Cruz Azul se enfrentará contra el Flamengo este miércoles en la Copa Intercontinental 2025 (X@CruzAzul)

¿Qué pasa si Cruz Azul y Flamengo empatan en la Copa Intercontinental 2025?

En cuanto a los criterios de desempate, el torneo ha dejado de lado los métodos tradicionales como el ranking FIFA o la confederación de origen. Si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el campeón se definirá en una tanda de penales, donde el equipo que anote más goles en los primeros cinco disparos, o en muerte súbita si es necesario, se proclamará vencedor.

El equipo que se imponga en el Derbi de las Américas no solo levantará un trofeo, sino que también avanzará para enfrentar a Pyramids FC por la Copa Challenger. Si logra superar esa instancia, el siguiente desafío será medirse ante el PSG en la disputa por la Copa Intercontinental.

Tras partir el sábado por
Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo. Crédito: X: Cruz Azul

¿Cómo llegarán Cruz Azul y Flamengo al partido de la Copa Intercontinental?

El plantel cementero se vio forzado a cambiar rápidamente de enfoque y centrar toda su atención en el torneo internacional inmediatamente después de concluir una intensa campaña en la Liga MX. Esta transición repentina contrastó con la situación vivida por el Flamengo, cuyos principales jugadores viajaron a Qatar contando con aproximadamente medio día adicional de descanso y en excelente estado físico, gracias a una planificación ideada por Filipe Luis.

Mientras los brasileños celebraban en menos de una semana los títulos tanto del Brasileirao como de la Copa Libertadores, la agenda de los celestes incluyó duelos determinantes frente a Chivas y Tigres, lo que intensificó el desgaste acumulado. A diferencia de sus pares sudamericanos, el equipo mexicano no consiguió implementar una estrategia de recuperación similar, debido a su compromiso simultáneo con la liga local.

Todo se originó en el marco de los festejos por el campeonato del Brasileirao

¿Cómo ver el partido entre Cruz Azul y Flamengo en la Copa Intercontinental?

El partido de Cruz Azul contra Flamengo en la Copa Intercontinental se podrá ver a través de la plataforma de streaming FIFA+. El encuentro entre ambas escuadras tendrá como sede el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayyan, Qatar y se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El choque entre la Máquina y el Flamengo en tierras arabes representa mucho más que la disputa de un trofeo: está en juego la historia, el prestigio y el orgullo de todo un continente.

