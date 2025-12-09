Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX (Cuartoscuro)

Ya está definida la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca y Tigres protagonizarán un enfrentamiento único en la historia del futbol mexicano. Ambas escuadras se han enfrentando en instancias de liguilla, pero no habían llegado a disputar el título en una final.

Luego de que la Liga BBVA MX dio a conocer las fechas y horarios oficiales para el enfrentamiento entre los Diablos y los felinos de la UANL, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también ya asignó al árbitro encargado de impartir justicia deportiva en la cancha del Estadio del Volcán en San Nicolás de los Garzas.

Con el objetivo de evitar alguna polémica o controversia arbitral, la Comisión de Arbitraje designó a un experimentado silbante, se trata de Marco Antonio Ortiz. El Gato Ortiz se encargará de silbar la final de ida.

El “Gato” Ortiz silbará la final Tigres vs Toluca

El “Gato” Ortiz silbará la final Tigres vs Toluca (REUTERS/Daniel Becerril)

Marco Antonio Ortiz Nava será el árbitro central para el partido de ida de la final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca, según información oficial publicada por el organismo en sus redes sociales. Marco Antonio, conocido como el Gato, suma 255 partidos en la Liga MX y cuenta con una amplia trayectoria en partidos de alta exigencia, incluyendo seis finales previas de la liga.

De acuerdo con la Comisión de Arbitraje FMF, Marco Antonio “El Gato” Ortiz ha sido árbitro central en diversas finales de la Liga MX del fútbol mexicano, y algunos de los partidos más recordados por su actuación son las siguientes:

Clausura 2021 : Cruz Azul vs Santos Laguna (vuelta)

Apertura 2021 : Atlas vs León (vuelta)

Clausura 2022 : Atlas vs Pachuca (vuelta)

Apertura 2022 : Pachuca vs Toluca (vuelta)

Clausura 2023 : Tigres vs Chivas (ida)

Clausura 2024: América vs Cruz Azul (vuelta)

¿Quién será el árbitro para la final de vuelta Toluca vs Tigres?

La Comisión de Arbitraje FMF contempla a César Arturo Ramos Palazuelos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para el partido de vuelta, la Comisión de Arbitraje FMF contempla a César Arturo Ramos Palazuelos como el encargado de dirigir el encuentro en el Estadio Nemesio Diez, aunque la confirmación oficial por parte del organismo aún está pendiente.

Según diversos reportes, la elección de Ramos Palazuelos se considera un hecho, uno de los primeros en adelantar dicha información fue David Medrano. El árbitro, con 356 partidos en Liga MX y una destacada carrera internacional que incluye participaciones en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, igualará con esta final a Arturo Brizio Carter como el tercer silbante con más finales en la historia del fútbol mexicano, alcanzando un total de 10.

La Liga MX ha confirmado que el partido de ida se disputará en el Estadio Universitario, casa de Tigres, el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas. El duelo de vuelta tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez, sede de Toluca, el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas. La final regresa así a los horarios tradicionales que han marcado la historia de la competencia.

El enfrentamiento entre Toluca y Tigres representa un capítulo inédito en la disputa por el título, ya que ambos equipos nunca se han encontrado en una final. Toluca, actual campeón, busca reafirmar su dominio y alcanzar su duodécima estrella, mientras que Tigres aspira a sumar su noveno campeonato bajo la dirección de Guido Pizarro, quien busca consagrarse como campeón tanto en el banquillo como lo fue en la cancha.