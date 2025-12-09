México Deportes

Copa Intercontinental 2025: cómo le fue al primer equipo mexicano que participó en el torneo

Los Tuzos del Pachuca llegaron a la final de la edición 2024, donde cayeron ante el Real Madrid

Los dirigidos por Guillermo Almada
Los dirigidos por Guillermo Almada pusieron el nombre de México en alto al clasificar a la final. (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

La segunda edición de la Copa Intercontinental de la FIFA bajo el actual formato se llevará a cabo del 10 al 17 de diciembre en la ciudad de Doha, Qatar, donde Cruz Azul representará a la región de CONCACAF.

Con la creación del nuevo Mundial de Clubes, que se disputa cada cuatro años en lugar de hacerlo anualmente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, decidió mantener un torneo anual que reúna a los campeones de cada región, dando origen a la competición.

En la primera edición del torneo, los Tuzos de Pachuca representaron a México de forma digna al llegar hasta la gran final, donde fueron derrotados por el Real Madrid.

Cómo le fue a Pachuca en su primera edición

Los Tuzos sorprendieron al golear
Los Tuzos sorprendieron al golear 3-0 al Botafogo y avanzar a la final, donde perdieron ante el Real Madrid. (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

A pesar de haber protagonizado uno de sus peores torneos en la Liga MX, terminando en decimosexta posición y fuera de la posibilidad de Play-In, el equipo dirigido por Guillermo Almada cambió la página y se enfocó en lo que sería su participación en la Copa Intercontinental.

La falta de participación en la fase final del torneo mexicano les permitió planificar con mayor calma y evitar llegar agotados a la competencia internacional, ya que avanzar a esa etapa les habría dejado menos tiempo para recuperarse y preparar los encuentros.

El equipo mexicano llegó como el gran desfavorecido en las casas de apuestas para su debut en el certamen, enfrentando al poderoso Botafogo, reciente campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirão.

Sin embargo, los Tuzos impusieron su jerarquía con una exhibición contundente, superando ampliamente al rival brasileño por 3-0.

Los goles fueron obra de Oussama Idrissi, Nelson Deossa y Salomón Rondón, quienes capitalizaron las oportunidades para sellar una victoria histórica y avanzar a la siguiente ronda.

En la siguiente ronda, el equipo mexicano se midió ante el Al Ahly de Egipto, un rival que planteó un duelo mucho más equilibrado que el primer encuentro de los Tuzos en la competencia.

El partido se mantuvo intenso con poca claridad de los dos equipos, quienes no pudieron abrir el marcador en 120 minutos, por lo que el vencedor tuvo que definirse desde la tanda de los penales, donde se impuso el Pachuca para avanzar a la final del certamen y medirse al Real Madrid.

Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental

La Máquina Celeste
Pie de foto: La Máquina Celeste representará a CONCACAF en la segunda edición del torneo FIFA en Qatar. (Instagram / @cruzazul)

La Máquina debuta este miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en un encuentro que promete emociones intensas para los aficionados.

El partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma FIFA+, ofreciendo cobertura completa para los seguidores del equipo celeste en todo el mundo.

