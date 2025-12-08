México Deportes

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

La máquina se concentra en su siguiente compromiso internacional y busca dejar a un lado la eliminación ante Tigres

: La Máquina aterrizó este lunes en Qatar tras dos escalas, entrenó ligero y nocturno para debutar ante Flamengo. (X: Cruz Azul)

Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo.

A pocas horas de su arribo, el plantel realizó una sesión de entrenamiento ligera para tomar contacto con el país anfitrión, seguida de una doble práctica nocturna enfocada en los últimos detalles tácticos previo al debut en la competencia.

Los jugadores de Cruz Azul recibieron una cálida bienvenida de miembros del comité organizador, vestidos con thobes tradicionales, quienes les entregaron bufandas oficiales en tonos azul y rojo.

Primeras sesiones en Doha

La Máquina de Larcamón entrena en Doha sin Montaño, Mier ni Orozco para enfrentar al campeón Flamengo este miércoles. (X: Cruz Azul)

El equipo de Nicolás Larcamón inició sus primeras sesiones de trabajo en territorio catarí para acostumbrarse lo más pronto posible al cambio de horario y que no vaya a perjudicarles en el encuentro que tendrán este miércoles frente al Flamengo.

La Máquina llega a este torneo con tres bajas clave: Andrés Montaño y Kevin Mier, ambos en recuperación, junto a Chiquete Orozco, ausente por lesión.

El conjunto celeste buscará emular lo conseguido por Pachuca hace un año en la Copa Intercontinental, ya que los Tuzos golearon por marcador de 3-0 en el Derbi de las Américas al Botafogo.

Posteriormente, los dirigidos por Guillermo Almada avanzaron hasta la gran final de la competición, donde terminaron sucumbiendo ante el Real Madrid.

Al igual que Botafogo en 2024, Flamengo llega a esta competición como el vigente monarca de la Copa Libertadores y del Brasileirao, por lo cual vienen con la inercia que los llevó a ganar ambos campeones.

A diferencia de la escuadra hidalguense que tuvo tiempo para planear el torneo tras no avanzar lejos en el Apertura 2024, los cementeros llegan con el desgaste de haber disputado durante las últimas semanas la liguilla, por lo cual tendrán que recuperarse rápidamente si quieren vencer al Mengao.

El juego será este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad Bin Ali en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México y podrá ser sintonizado a través de la plataforma de FIFA+.

