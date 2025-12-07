México Deportes

Rafael Márquez, quien marcó gol ante Sudáfrica en 2010, regresa para enfrentar a los Bafana Bafana como asistente técnico

El ex defensa de la selección mexicana llegó al banquillo tricolor con el objetivo de tomar las riendas rumbo al mundial 2030

Rafa fue el autor del gol de México ante Sudáfrica en 2010. (Foto: Especial)

El 11 de junio de 2010, en aquella histórica inauguración de la Copa del Mundo en Johannesburgo, Rafa Márquez, el eterno capitán del Tri, anotó un gol clave que evitó la derrota de México en su debut ante Sudáfrica, sellando un empate 1-1.

Después de 16 años, el ex defensa del Barcelona volverá a enfrentar a los Bafana Bafana en un partido inaugural mundialista, pero esta vez lo hará en casa y desde una nueva posición como auxiliar técnico de Javier “El Vasco” Aguirre, aportando su experiencia desde el banquillo.

Trayectoria de Rafa Márquez como director técnico

Rafa Márquez tiene experiencia como entrenador en divisiones inferiores de España. (Foto: Instagram/@fcbarcelonab)

Tras destacar durante sus años como futbolista del Barcelona y consolidarse como una pieza clave en la defensa mexicana, Rafa Márquez está viviendo una nueva etapa como asistente de Javier Aguirre.

La Federación Mexicana de Fútbol elaboró este proyecto con el propósito de que, una vez finalizado el Mundial 2026, Rafa Márquez asuma el cargo de entrenador de la selección mexicana.

Este plan busca establecer un proceso a largo plazo con el ex defensa del Barcelona al frente del proyecto rumbo al Mundial 2030, aprovechando su experiencia y liderazgo para buscar revertir los malos resultados que el tricolor ha tenido en los últimos años.

Rafa Márquez inició su carrera como entrenador en agosto de 2020 al ser presentado como técnico del Cadete A del Real Alcalá, donde comenzó a dirigir un equipo juvenil y a formar su experiencia en el ámbito técnico.

El 28 de junio de 2022, Márquez asumió el cargo de entrenador del Fútbol Club Barcelona Atlètic, equipo de la Primera División RFEF.

En su primera temporada, logró un destacado cuarto lugar que le permitió clasificar al playoff de ascenso, aunque finalmente fueron eliminados por el Real Madrid Castilla con un marcador global de 5-4. El 21 de julio de 2024 se anunció su salida del club español.

El 1 de agosto de 2024, Rafa Márquez dio un paso importante en su carrera al incorporarse oficialmente como director técnico auxiliar de la selección mexicana, con el objetivo de adquirir experiencia mundialista para asumir el rol principal de entrenador al terminar el mundial 2026

Rafa Márquez, el anotador de México frente a Sudáfrica en 2010

La FMF busca que Rafa tome las riendas como el entrenador principal de la selección para el siguiente proceso mundialista. (EFE/José Méndez)

El 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial en el Estadio de Johannesburgo, en un duelo cargado de expectativas y emoción.

Sudáfrica sorprendió al abrir el marcador al minuto 55 gracias a un contragolpe que finalizó Siphiwe Tshabalala con un potente disparo, poniendo en ventaja a los locales y desatando la euforia de la afición.

A pesar del golpe inicial, México no bajó los brazos y Rafa Márquez al minuto 79 logró anotar el gol que devolvió la esperanza al conjunto mexicano.

Después de ese memorable encuentro en 2010, ambas selecciones volverán a enfrentarse en un partido inaugural de la Copa del Mundo pero ahora será en territorio mexicano.

