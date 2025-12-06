México Deportes

Mundial 2026 revelación de fechas y sedes de México en vivo: Cristiano Ronaldo no jugará en Guadalajara

Sigue en vivo por Infobae México los detalles en donde la FIFA dará a conocer las fechas, horarios y sedes de los partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guardar

<br>

En pocas líneas:

17:43 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo L

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:39 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo K

(Captura de Pantalla)
(Captura de Pantalla)
17:37 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo J

17:37 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo I

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:36 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo H

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:34 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo G

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:32 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo F

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:30 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo E

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:30 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo D

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
17:28 hsHoy

Horarios y fechas de partidos del Grupo C

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Temas Relacionados

Mundial 2026fechashorariospartidosmexico-deportes

Últimas noticias

Toluca vs Monterrey: confirman que Tecatito Corona perderá la semifinal de vuelta

La ausencia del mediocampista obliga a los Rayados a replantear su estrategia ante los Diablos en su visita al Estado de México

Toluca vs Monterrey: confirman que

La vez que Italia pidió ‘piedad’: Cuauhtémoc Blanco revive anécdota del partido contra México en el Mundial 2002

El exseleccionado mexicano relató que Italia buscaba asegurar su clasificación ante el riesgo de quedar fuera con una derrota

La vez que Italia pidió

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

El luchador más grande de todos los tiempos se despide ante ‘El General del Ring’ en Saturday Night’s Main Event XLII

John Cena vs Gunther: fecha,

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026

El comentarista de TV Azteca acertó con sus pronósticos sobre cómo quedaría conformado el grupo del Tricolor

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador mexicano recordó sus enfrentamientos con Scaloni en el futbol español

Esto fue lo que Javier

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Pánico y gritos durante un violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido

El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 y la explicación oficial: “En honor al Presidente”

Por qué estirar y bostezar genera una sensación placentera en el cuerpo de manera inmediata

La felicidad de Juana Repetto por el objetivo que cumplió junto a sus hijos: “Todavía no caigo”

INFOBAE AMÉRICA

Ashton Kutcher sorprende a sus

Ashton Kutcher sorprende a sus fans al convertirse en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Miles Teller sorprende con su transformación en la biopic de Michael Jackson que cuenta con el aval de la familia

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

DEPORTES

FIFA confirmó el fixture completo

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Días, horarios y sedes de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026: el posible camino hasta la final

LeBron James cortó una histórica e inusual racha de casi 20 años y más de 1.200 partidos

El singular debate sobre la cantidad de títulos de Messi que se abrió tras ganar la Conferencia Este con el Inter Miami