México Deportes

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

El luchador más grande de todos los tiempos se despide ante ‘El General del Ring’ en Saturday Night’s Main Event XLII

Guardar
El duelo contra Gunther será
El duelo contra Gunther será el punto final a más de dos décadas de carrera.

John Cena, el máximo ícono en la historia de WWE y 17 veces campeón mundial, disputará su lucha de despedida este sábado 13 de diciembre en Washington, D.C., Estados Unidos.

El combate se realizará durante WWE Saturday Night’s Main Event XLII, donde el Marine enfrentará al excampeón mundial pesado, Gunther, quien obtuvo el derecho de convertirse en su último rival tras imponerse en la final del Torneo “The Last Time is Now”.

El austríaco ganó el torneo
El austríaco ganó el torneo “The Last Time is Now” y aseguró el combate histórico.

La clasificación de Gunther se definió en el episodio de Friday Night SmackDown del 5 de diciembre, donde enfrentó a LA Knight en un duelo que mantuvo en tensión a la afición. Durante el combate, el público estalló cuando Knight conectó su movimiento decisivo, el Blunt Force Trauma, lo que parecía sentenciar la derrota del austríaco. Sin embargo, en un momento clave, Gunther logró extender una pierna sobre la cuerda para invalidar el conteo, prolongando así el enfrentamiento y encendiendo todavía más la atmósfera en la arena.

A partir de ese instante, la balanza se inclinó lentamente a favor del “General del Ring”. Gunther utilizó su fortaleza física y resistencia para recuperar el control, castigando a su oponente con una serie de codazos que debilitaron a Knight en los minutos finales. Con el dominio total, aplicó un crossface modificado, una llave de rendición que obligó a su rival a ceder, asegurando su victoria y confirmando su lugar en la lucha de despedida de Cena.

La WWE hizo oficial la
La WWE hizo oficial la lucha final de John Cena este 13 de diciembre en la capital estadounidense.

Tras su triunfo, el austríaco lanzó un mensaje directo al veterano estadounidense:

“Hey, John. Mejor que hayas prestado atención. En Saturday Night’s Main Event final y definitivamente te rendirás. ¡Te rendirás!”. Su declaración dejó claro que planea cerrar la carrera de Cena con una derrota contundente.

Para los aficionados en México, WWE confirmó que el evento Saturday Night’s Main Event XLII podrá verse completamente gratis este sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas, a través de YouTube en WWE Español, lo que permitirá que miles de seguidores presencien en vivo la última lucha de una de las figuras más importantes de la era moderna en la compañía.

El 17 veces campeón del
El 17 veces campeón del mundo dirá adiós para siempre el 13 de diciembre de 2025.

El enfrentamiento entre John Cena y Gunther marcará un momento histórico para WWE, no solo por la despedida del multimonarca, sino también por el ascenso del “General del Ring” como una de las figuras más dominantes de los últimos años.

Temas Relacionados

John CenaGuntherWWELucha LibreWWE Saturday Night’s Main Event XLIImexico-deportes

Últimas Noticias

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Conoce todo sobre la hora, canal oficial y cobertura del histórico retiro del 17 veces campeón mundial

John Cena: cuándo, a qué

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

El adiós del 17 veces campeón mundial revive un recorrido por sus encuentros con figuras mexicanas clave en WWE

John Cena: estos fueron los

Rayados se despide de John Cena: su Monty rinde homenaje a la leyenda de la WWE

La mascota del club regiomontano sorprendió en redes al recrear las poses y la entrada del luchador en su adiós al ring

Rayados se despide de John

WWE Saturday Night’s Main Event: cartelera completa, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el adiós de John Cena

El histórico adiós del ‘Rapero Mayor’ marcará el fin de una era en la lucha libre profesional estadounidense

WWE Saturday Night’s Main Event:

Venta de boletos para México vs Portugal vuelve a colapsar y Fanki desata enojo masivo: “A pagar la reventa por Ronaldo”

Usuarios denunciaron filas virtuales borradas, pagos fallidos y errores del sistema en el Estadio Azteca

Venta de boletos para México
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“Zootopia 2″ bate récords de

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

INFOBAE AMÉRICA

Jim Carrey reveló el inusual

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo

Rodrigo Paz se refirió a la detención de Luis Arce: “Los que robaron a Bolivia pagarán sus penas”

Cuál es el origen de los mercados navideños y adonde se encuentran los más antiguos

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”