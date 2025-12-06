John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

El duelo contra Gunther será el punto final a más de dos décadas de carrera.

John Cena, el máximo ícono en la historia de WWE y 17 veces campeón mundial, disputará su lucha de despedida este sábado 13 de diciembre en Washington, D.C., Estados Unidos.

El combate se realizará durante WWE Saturday Night’s Main Event XLII, donde el Marine enfrentará al excampeón mundial pesado, Gunther, quien obtuvo el derecho de convertirse en su último rival tras imponerse en la final del Torneo “The Last Time is Now”.

El austríaco ganó el torneo “The Last Time is Now” y aseguró el combate histórico.

La clasificación de Gunther se definió en el episodio de Friday Night SmackDown del 5 de diciembre, donde enfrentó a LA Knight en un duelo que mantuvo en tensión a la afición. Durante el combate, el público estalló cuando Knight conectó su movimiento decisivo, el Blunt Force Trauma, lo que parecía sentenciar la derrota del austríaco. Sin embargo, en un momento clave, Gunther logró extender una pierna sobre la cuerda para invalidar el conteo, prolongando así el enfrentamiento y encendiendo todavía más la atmósfera en la arena.

A partir de ese instante, la balanza se inclinó lentamente a favor del “General del Ring”. Gunther utilizó su fortaleza física y resistencia para recuperar el control, castigando a su oponente con una serie de codazos que debilitaron a Knight en los minutos finales. Con el dominio total, aplicó un crossface modificado, una llave de rendición que obligó a su rival a ceder, asegurando su victoria y confirmando su lugar en la lucha de despedida de Cena.

La WWE hizo oficial la lucha final de John Cena este 13 de diciembre en la capital estadounidense.

Tras su triunfo, el austríaco lanzó un mensaje directo al veterano estadounidense:

“Hey, John. Mejor que hayas prestado atención. En Saturday Night’s Main Event final y definitivamente te rendirás. ¡Te rendirás!”. Su declaración dejó claro que planea cerrar la carrera de Cena con una derrota contundente.

Para los aficionados en México, WWE confirmó que el evento Saturday Night’s Main Event XLII podrá verse completamente gratis este sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas, a través de YouTube en WWE Español, lo que permitirá que miles de seguidores presencien en vivo la última lucha de una de las figuras más importantes de la era moderna en la compañía.

El 17 veces campeón del mundo dirá adiós para siempre el 13 de diciembre de 2025.

El enfrentamiento entre John Cena y Gunther marcará un momento histórico para WWE, no solo por la despedida del multimonarca, sino también por el ascenso del “General del Ring” como una de las figuras más dominantes de los últimos años.