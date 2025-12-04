Árbitro ignora grito homofóbico contra Nahuel Guzmán y enciende la semifinal entre Tigres y Cruz Azul

El ambiente en Ciudad Universitaria se encendió durante la semifinal de ida del Torneo de Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres, luego de que un sector de la afición celeste lanzara el polémico grito homofóbico en contra del portero argentino Nahuel Guzmán. El incidente, lejos de ser aislado, se repitió al menos en tres ocasiones durante el segundo tiempo, generando un clima de tensión en la cancha y en las tribunas.

La situación se presentó cada vez que el arquero de los auriazules realizaba un despeje, momento en el que varios seguidores cementeros gritaron el conocido “Eh, pu…”, pese a las constantes campañas de la Liga MX para erradicar expresiones discriminatorias en los estadios. A diferencia de otros encuentros donde se ha detenido el partido para advertir al público, esta vez el árbitro central, Ismael Rosario López, optó por no activar el protocolo oficial.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Tigres UANL's Nahuel Guzman REUTERS/Henry Romero

La decisión del silbante llamó la atención de inmediato. Según el reglamento vigente, ante la reincidencia del grito se debe suspender temporalmente el cotejo y emitir un llamado a la afición. Sin embargo, el encuentro continuó sin interrupciones, lo que provocó críticas en redes sociales y en medios deportivos, donde se cuestionó la falta de actuación a pesar de la claridad de los hechos.

En lo deportivo, el juego terminó con un empate 1-1 que dejó todo abierto para el duelo definitivo. Ambos equipos mostraron intensidad, conscientes de que el boleto a la final se definirá el próximo sábado 6 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Universitario. Se espera un lleno total en el llamado “Volcán”, donde Tigres buscará aprovechar su localía y Cruz Azul intentará dar el golpe para avanzar.

Ángel Correa adelantó a los felinos momentáneamente en la ida ante Cruz Azul.

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta a través del Canal 5 y Canal 7, lo que garantiza una amplia audiencia en un ambiente que será determinante tanto dentro como fuera de la cancha. Después de la polémica en CU, la vuelta promete emocionar, pero también mantener bajo la lupa el comportamiento del público y la respuesta arbitral ante posibles actos discriminatorios.